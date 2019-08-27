Бразильский чиновник припомнил Макрону пожар в Нотр-Даме

"Спасибо, но, возможно, эти ресурсы были бы полезнее для восстановления лесов Европы. Макрон даже не может предотвратить предсказуемый пожар в церкви, которая является объектом всемирного наследия, и хочет учить нас, как быть с нашей страной? Ему много о чем надо позаботиться дома и во французских колониях", - приводит слова Лоренцони новостной портал G1 .