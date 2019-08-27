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РИА Новости

Бразильский чиновник припомнил Макрону пожар в Нотр-Даме

05:39 27.08.2019 (обновлено: 06:36 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава администрации президента Бразилии Оникс Лоренцони заявил, что страна откажется от помощи стран G7 в борьбе с масштабными пожарами в Амазонии, а также припомнил французскому лидеру Эммануэлю Макрону пожар в парижском соборе Нотр-Дам.
Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Канада также обещала выделить 15 миллионов долларов.

"Спасибо, но, возможно, эти ресурсы были бы полезнее для восстановления лесов Европы. Макрон даже не может предотвратить предсказуемый пожар в церкви, которая является объектом всемирного наследия, и хочет учить нас, как быть с нашей страной? Ему много о чем надо позаботиться дома и во французских колониях", - приводит слова Лоренцони новостной портал G1.

Он добавил, что Бразилия могла бы показать "любой стране", как сохранить леса. "Безусловно, нет ни одной страны, которая имела бы площадь природной растительности, сравнимой с нашей", - подчеркнул Лоренцони.
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.
Амазония
05:20РИА Новости
Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии
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