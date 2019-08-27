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РИА Новости

Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США

05:38 27.08.2019 (обновлено: 08:01 27.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участок строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Возможные американские санкции против компаний, занимающихся строительством трубопровода "Северный поток — 2", могут навредить нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
"С точки зрения Германии название (законопроекта. – прим. ред.) уже выглядит как дерзость: "закон о защите европейской энергетической безопасности" – так звучит недавняя санкционная угроза из Вашингтона", - отмечает автор материала.
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Стремление США ввести санкции против "Северного потока — 2" велико настолько, что возможные последствия ограничений не принимаются во внимание, пишет издание. Так, европейские компании, участвующие в прокладке трубопровода и на которые нацелены санкции Вашингтона, играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке.
В течение долгого времени эти компании работали в Мексиканском заливе в качестве субподрядчиков американских корпораций Chevron и Exxon Mobil, напоминает Handelsblatt. Поэтому в случае их включения в санкционные списки проекты в Мексиканском заливе будут сорваны, так как быстро заменить такие узкоспециализированные фирмы невозможно.
В целом экономика США рассматривает санкции против "Северного потока — 2" критически, указывает автор. Кроме того, подобные ограничения нанесли бы ущерб американским экспортерам газа, побудив европейских покупателей сократить импорт СПГ из Соединенных Штатов и нарастить поставки из других стран, констатирует Handelsblatt.
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В начале августа комитет сената США по международным делам одобрил законопроект о санкциях против компаний, предоставляющих суда для прокладки трубопровода "Северный поток — 2". Документ запрещает въезд в Соединенные Штаты любым лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов, находящихся в американской юрисдикции. Кроме того, под санкции могут попасть компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств в него вложит "Газпром", а остаток проинвестируют европейские партнеры: Uniper, Wintershall, OMV, Shell и Engie. Германия выступает в поддержку строительства, подчеркивая коммерческую направленность проекта. За реализацию проекта также высказывались Австрия, которая заинтересована в надежных поставках голубого топлива, и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков прокладки газопровода.
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. По словам критиков, "Северный поток — 2" — это политический проект. При этом российские власти многократно заявляли, что его характер исключительно коммерческий, а целью называли повышение энергетической безопасности Европы.
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2ЕвропаРоссияСШАВ мире
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