Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.

"Если речь идет о либерализме, как о политической системе, некоей матрице ценностей, то важнейший его постулат - свобода мировоззрения... Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утвержденным кем-то ценностям?" - написала дипломат в Facebook.

Захарова отметила, что "нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию".

Если же речь идет о либеральных началах экономики в G7, то "когда-то они таковыми безусловно были", - указала она.

"Когда-то давно. Сегодня же экономические модели этих стран обеспечиваются не рыночными механизмами, в основе которых в первую очередь законы свободной конкуренции, а жесточайшим государственным протекционизмом. И реализуется он через ручное управление при помощи санкций, финансовых манипуляций, воздействий на цену энергоносителей путём агрессивной внешней политики и так далее", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что либеральная экономика не имеет ничего общего с торговой войной, в которой "хороши все средства, вплоть до разрушения имеющийся правовой системы отношений".

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, глава Белого дома подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в формат не является самоцелью.