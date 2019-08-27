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РИА Новости

Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей

05:36 27.08.2019 (обновлено: 06:01 27.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.

"Если речь идет о либерализме, как о политической системе, некоей матрице ценностей, то важнейший его постулат - свобода мировоззрения... Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утвержденным кем-то ценностям?" - написала дипломат в Facebook.

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Захарова отметила, что "нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию".
Если же речь идет о либеральных началах экономики в G7, то "когда-то они таковыми безусловно были", - указала она.

"Когда-то давно. Сегодня же экономические модели этих стран обеспечиваются не рыночными механизмами, в основе которых в первую очередь законы свободной конкуренции, а жесточайшим государственным протекционизмом. И реализуется он через ручное управление при помощи санкций, финансовых манипуляций, воздействий на цену энергоносителей путём агрессивной внешней политики и так далее", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что либеральная экономика не имеет ничего общего с торговой войной, в которой "хороши все средства, вплоть до разрушения имеющийся правовой системы отношений".
Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, глава Белого дома подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.
В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в формат не является самоцелью.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Вчера, 21:54Сказано в эфире
Политолог: Трамп в вопросе расширения G7 "не зацикливается на политесе"Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков прокомментировал дискуссию вокруг возможного возвращения России к "семерке".
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Мария ЗахароваG7РоссияСШАВ мире
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