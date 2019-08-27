Посольство России поддерживает контакт с семьей погибшей на Фудзи россиянки

ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Японии знает о гибели во время восхождения на гору Фудзи россиянки Анны Дубровиной и находится в постоянном контакте с японскими властями, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"В посольство поступила информация о гибели российской гражданки в результате несчастного случая во время восхождения на гору Фудзи. Посольство поддерживает постоянный контакт по этому вопросу с полицией и родственниками погибшей, держит ситуацию на контроле", - сообщили в посольстве.

Ранее СМИ сообщили о гибели гражданки России во время восхождения на самую знаменитую в Японии гору Фудзи. Погибшей оказалась 29-летняя россиянка Анна Дубровина. По предварительным данным, девушка получила травмы головы и грудной клетки при падении камня или осколка горной породы во время восхождения. Представители местных властей и полиции обследовали участок, рядом с которым погибла россиянка, но, по их данным, свидетельств обрушения горных пород нет. Защитная сетка на склонах также не порвана.