Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. При сохранении нынешних темпов обезлесения, леса Амазонии могут исчезнуть в ближайшие 20-30 лет, сообщил РИА Новости бразильский ученый Карлос Нобре (Carlos Nobre).

"Если темпы уничтожения лесов во всей Амазонии, которые мы видим сегодня, сохранятся, переломный момент для превращения лесов в саванну может настать уже в течение 20-30 лет", - заявил Нобре.

Он отметил, что бушующие в регионе пожары носят не природный характер. Резкий рост числа возгораний связан с человеческим фактором.

"Проблема заключается в том, что люди постоянно устраивают поджоги в районах выжигания лесов. Они совершают экологические преступления и должны быть остановлены сотрудниками правоохранительных органов", - добавил он.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.