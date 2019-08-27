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РИА Новости

Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии

05:20 27.08.2019
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© Flickr / Andre DeakАмазония
Амазония
© Flickr / Andre Deak
Амазония . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. При сохранении нынешних темпов обезлесения, леса Амазонии могут исчезнуть в ближайшие 20-30 лет, сообщил РИА Новости бразильский ученый Карлос Нобре (Carlos Nobre).
"Если темпы уничтожения лесов во всей Амазонии, которые мы видим сегодня, сохранятся, переломный момент для превращения лесов в саванну может настать уже в течение 20-30 лет", - заявил Нобре.
Он отметил, что бушующие в регионе пожары носят не природный характер. Резкий рост числа возгораний связан с человеческим фактором.
"Проблема заключается в том, что люди постоянно устраивают поджоги в районах выжигания лесов. Они совершают экологические преступления и должны быть остановлены сотрудниками правоохранительных органов", - добавил он.
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.
Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Канада также обещала выделить 15 миллионов долларов. Инициатива страны не входит в пакет общей помощи, согласованной на встрече "большой семерки".
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