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РИА Новости

Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы

05:17 27.08.2019 (обновлено: 06:27 27.08.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinАмериканский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор Рон Джонсон
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Посольство России в США сообщило, что американский сенатор Рон Джонсон не обращался к ним за визой.
Ранее республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор собирался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, представителями американского бизнеса и "организациями гражданского общества". При этом он пообещал и впредь давать "решительный ответ на агрессию России".

"Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию", - говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве также отметили, что уже давно призывали США избавиться от "черных списков", из-за которого российские официальные лица не могут въезжать в Соединенные Штаты.
"Беспочвенные обвинения сенатора Рона Джонсона против России не оставили никаких сомнений - он готов не к диалогу, а к конфронтации. В своей обычной русофобской манере он переиначивает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания. Основываясь на этом, вряд ли можно всерьез воспринять его заявления о так называемых намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями", - добавили дипломаты.
Джонсон является председателем подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности в Сенате США. Он выступал в поддержку ряда антироссийских законопроектов, призывал президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море после инцидента в Керченском проливе, а также занимался разработкой резолюции, содержавшей рекомендации остановить проект "Северный поток — 2".
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов
18 июля, 00:02РИА Новости
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
89633725409
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Рон ДжонсонРоссияСШАВ мире
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