Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Посольство России в США сообщило, что американский сенатор Рон Джонсон не обращался к ним за визой.

Ранее республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор собирался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, представителями американского бизнеса и "организациями гражданского общества". При этом он пообещал и впредь давать "решительный ответ на агрессию России".

"Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию", - говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве также отметили, что уже давно призывали США избавиться от "черных списков", из-за которого российские официальные лица не могут въезжать в Соединенные Штаты.

"Беспочвенные обвинения сенатора Рона Джонсона против России не оставили никаких сомнений - он готов не к диалогу, а к конфронтации. В своей обычной русофобской манере он переиначивает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания. Основываясь на этом, вряд ли можно всерьез воспринять его заявления о так называемых намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями", - добавили дипломаты.