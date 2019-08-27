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РИА Новости

Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае превысило 50

05:14 27.08.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Уже 53 жилых дома оказались в зоне паводка в Хабаровском крае к утру вторника, это на восемь домов больше, чем сутками ранее, сообщает региональный главк МЧС. Вода прибывает в Хабаровске и Комсомольске.
Утром в понедельник в регионе были подтоплены 45 домов, в зоне паводка находились 60 населенных пунктов.
"В 54 населенных пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 53 жилых дома с населением 129 человек, 402 приусадебных участка, 911 земельных и около 1700 дачных участков. Также вода сохраняется на 52 участках межпоселковых автодорог и дорог внутри населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В Комсомольске-на-Амуре число подтопленных домов за сутки выросло с 10 до 17 после того, как Амур превысил отметку "опасное явление" на 23 сантиметра, подтоплены 16 дачных и 7 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.
В самом Хабаровске в зоне паводка остаются 11 приусадебных участков, 212 земельных участков и около 1,7 тысячи дач, а также улицы вблизи береговой черты. Уровень Амура здесь за сутки вырос на пять сантиметров и составил 626 сантиметров.
Вместе с тем на малых реках в южных районах края продолжается спад воды. За сутки вода ушла с 42 приусадебных участков в Бикинском и Вяземском районах и в районе имени Лазо, подтопленных жилых домов там нет. На утро вторника вода в этих районах сохраняется на территории ещё около 230 приусадебных участков.
Ранее на территории Хабаровского края был из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации.
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