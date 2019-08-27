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РИА Новости

Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение

05:05 27.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.
Приморье снова во власти непогоды короткой солнечной передышки. Всего нескольких дней назад ушел тайфун "Кроса".
"Утром и днем 27 августа во Владивостоке ожидается очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов", - говорится в сообщении.
"Днем 27, ночью и днем 28 августа в южной половине и на северо-западе края ожидаются сильные (15-49 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее", - прогнозируют синоптики.
По их данным, дожди приведут к подъему рек на 0,3-0,8 метра и затоплению пойм и пониженных хозяйственных объектов.
Паводок
04:51РИА Новости
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