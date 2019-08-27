Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение

"Днем 27, ночью и днем 28 августа в южной половине и на северо-западе края ожидаются сильные (15-49 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее", - прогнозируют синоптики.