В Монголии обнаружили останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе

ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Поисковый отряд военнослужащих Восточного военного округа поднял на поверхность останки 17 солдат Красной Армии, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в Монголии 80 лет назад, сообщает пресс-служба округа во вторник.

Отмечается, что отряд из 15 военных инженеров для поиска погибших солдат был создан по решению командования общевойскового объединения ВВО в Бурятии в преддверии празднования 80-летнего юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Юбилейная дата совпала с датами проведения российско-монгольский военных учений "Селенга-2019", стартовавших 15 августа на полигоне "Мунх Хэт".

"В Монголии поисковый отряд российских военнослужащих совместно с представителями монгольских общественных организаций подняли на поверхность останки 17 солдат рабоче-крестьянской красной армии (РККА), погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол. Раскопки велись в 350 километрах от города Чойбалсан в районе "сопки Ремизова", - говорится в сообщении.

Сообщается, что погибших красноармейцев похоронили с воинскими почестями на мемориальном кладбище у села Халхин-Гол, где покоятся останки и других воинов. В церемонии приняли участие командующий 36 армии ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, командующий сухопутных войск Монголии бригадный генерал Б. Амгаланбаатор, военный оркестр вооруженных сил Монголии, знаменные и салютные группы двух стран.

Как уточнили в пресс-службе округа, имена обнаруженных солдат определить не удалось.

"Принадлежность бойцов к Красной Армии, Советской в то время армия еще не именовалась, определили по обуви и одежде. Останки сильно повреждены, поэтому невозможно было выяснить другие детали. Никаких предметов или документов, указывающих на личности погибших, не было. Специальных идентификационных жетонов в то время еще не существовало", - отметил собеседник.

Он уточнил, что монгольские отряды поисковиков проводят большую работу по обнаружению погибших бойцов обеих стран. Присоединившиеся к ним в этом году военнослужащие ВВО обследовали места боев с металлоискателями. В следующем году поисковый отряд округа планируется увеличить.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день поднято и захоронено 103 солдата РККА, около 2 тысяч наших соотечественников, сражавшихся у берегов Халхин-Гола, считаются без вести пропавшими.

Необъявленный локальный вооружённый конфликт у реки Халхин-Гол в Монголии длился с весны по осень 1939 года. Он возник из-за территориальных претензий Японии, которая к тому времени оккупировала север Китая и создала там государство Манчжоу-го, к Монголии. Она требовала провести границу между Манжоу-го и Монголией по реке Халхин-Гол, то есть отодвинуть ее вглубь Монголии.

На границе регулярно совершались провокации со стороны японских отрядов, обстрелы и авианалеты. У Монголии был заключен "Протокол о взаимопомощи" с СССР, и с 1937 года там развернуты части Красной Армии. В конфликте СССР выступил на стороне Монголии.