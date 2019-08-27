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РИА Новости

Американские военные прокатились на танках Т-80

05:02 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-80
Танк Т-80
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Танк Т-80. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американские военнослужащие устроили заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Южной Кореей. Соответствующие фотографии и видео появились в Сети.
Третья бронетанковая бригада - это единственное подразделение армии Южной Кореи, которое использует российскую технику. Помимо танка Т-80 у подразделения также имеются БМП-3.
Т-80 в течение 20 лет оставался самым мощным танком в Южной Корее. До модернизации Т-80 хранились на базах как стратегический резерв: они должны были быть расконсервированы в случае возникновения угрозы или начала масштабных военных действий, но три года назад Сеул решил провести их модернизацию на заводе "Омсктрансмаш".
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ОмсктрансмашБМП-3Т-80Южная КореяСШАВ мире
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