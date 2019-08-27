Американские военные прокатились на танках Т-80

Т-80 в течение 20 лет оставался самым мощным танком в Южной Корее. До модернизации Т-80 хранились на базах как стратегический резерв: они должны были быть расконсервированы в случае возникновения угрозы или начала масштабных военных действий, но три года назад Сеул решил провести их модернизацию на заводе "Омсктрансмаш".