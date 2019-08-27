Американские военные прокатились на танках Т-80

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американские военнослужащие устроили заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Южной Кореей. Соответствующие фотографии и видео появились в Сети.
21 августа 2019 г.
Третья бронетанковая бригада - это единственное подразделение армии Южной Кореи, которое использует российскую технику. Помимо танка Т-80 у подразделения также имеются БМП-3.
Т-80 в течение 20 лет оставался самым мощным танком в Южной Корее. До модернизации Т-80 хранились на базах как стратегический резерв: они должны были быть расконсервированы в случае возникновения угрозы или начала масштабных военных действий, но три года назад Сеул решил провести их модернизацию на заводе "Омсктрансмаш".
#TankSaturday— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) 24 августа 2019 г.
We were to busy on Tuesday sorry.#tanktwitter #WeAreGreywolf #RaiseTheBlack@1stCavalryDiv pic.twitter.com/c3MxkPIzSq