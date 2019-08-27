СМИ: Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила работу

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила свою работу в связи с отставкой четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена, сообщает издание Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила свою работу в связи с отставкой четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена, сообщает издание Axios

"После отставки заместителя председателя Мэттью Петерсена в понедельник Федеральная избирательная комиссия будет вынуждена прекратить свою работу из-за правила, которое требует наличие как минимум четырех уполномоченных представителей для принятия решений на высоком уровне", - сообщает издание.

Федеральная избирательная комиссия отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний. В настоящее время в США уже началась предвыборная кампания перед президентскими выборами 2020 года.