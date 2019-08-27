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РИА Новости

СМИ: Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила работу

04:09 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила свою работу в связи с отставкой четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена, сообщает издание Axios.
"После отставки заместителя председателя Мэттью Петерсена в понедельник Федеральная избирательная комиссия будет вынуждена прекратить свою работу из-за правила, которое требует наличие как минимум четырех уполномоченных представителей для принятия решений на высоком уровне", - сообщает издание.
Федеральная избирательная комиссия отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний. В настоящее время в США уже началась предвыборная кампания перед президентскими выборами 2020 года.
Издание отмечает, что в последний раз избирком сталкивался с подобной ситуацией в 2008 году.
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