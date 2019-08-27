МВД опровергло сообщения о самоубийстве якутского полицейского

ЯКУТСК, 27 авг – РИА Новости. Поиски сбежавшего с пистолетом сотрудника полиции в Якутии продолжаются, новости о его самоубийстве недостоверны, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.
В понедельник сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и двумя заряженными магазинами к нему. Вечером в ряде СМИ появились сообщения о том, что Томского нашли мертвым.
"По состоянию на 9 часов 53 минуты местного времени (3.53 мск) мы продолжаем оперативно-розыскные мероприятия. Сведения о самоубийстве Томского недостоверны", - сказала Мироненко.