Уровень Амура в Хабаровском крае превысил отметку "опасное явление"

ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае утром во вторник составил 673 сантиметра, что на 23 сантиметра превышает отметку "опасного явления" для города, сообщается на сайте администрации города во вторник.

"На утро 27 августа уровень воды в реке Амур составляет 673 сантиметров (тенденция: подъем на 18 сантиметров). Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для Комсомольска-на-Амуре - 450 сантиметров. Опасный уровень воды - 650 сантиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения проникновения амурской воды в город через выпуски ливневой канализации проведено ее тампонирование. Для перекачивания воды из ливневой канализации в Амур на перекрестках улицы Дзержинского с улицами Пионерской, Мира и проспекта Интернационального установлены насосные группы и проложены временные трубопроводы, а автомобильное движение на участках этих дорог временно ограничено.

Администрация также предупреждает, что в ближайшие среду и четверг в Комсомольске-на-Амуре метеорологи прогнозируют сильные дожди и ветер. Возможно подтопление участков некоторых улиц.

Сообщается также, что в городе в круглосуточном режиме продолжается работа по укреплению дамб. Одну из них, которая защищает от подтопления микрорайон Менделеева, нарастили до 8 метров. В ближайшие дни будут укрепляться отдельные участки на улицах Сторожевой, карьере САХ, в районе Индустриального шоссе. К защите города подключились железнодорожные войска Минобороны РФ.