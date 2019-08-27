Большинство работодателей в России не поддерживают идею сна в рабочее время

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время, только среди молодых людей до 24 лет за введение такого перерыва высказались более 50%, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Большинство работодателей идею сиесты на местах не поддерживает (57%)... Работников, которым не нужна сиеста, также больше, чем тех, кто заинтересован таким предложением: 44% и 38% соответственно", - сообщает сервис.

Только один из 100 сотрудников утверждает, что в его компании уже есть возможность дневного сна.

"Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто нуждается в сиесте: 51% среди молодежи до 24 лет против 25% среди респондентов старше 45 лет", - выяснили исследователи.

По данным Superjob, работодателей, которые лояльно относятся к введению сиесты, сегодня больше, чем пять лет назад: 14% в 2014 году и 20% сегодня. Прохладное лето не способствует популярности сиесты среди персонала компаний: в 2012 году возможность дневного сна на работе привлекала 65% сотрудников, сегодня - лишь 38%.