СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX, пишет издание Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX, пишет издание Financial Times

Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 MAX.

По мнению компании, эти катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет FT.

Иск был подан в понедельник в окружной суд округа Кук в Чикаго.

"В иске утверждается, что Boeing "намеренно" не раскрыл информацию о летной годности MAX своим клиентам, включая Avia (Capital Services), чтобы побудить их купить самолет. Avia заказала у Boeing 35 самолетов MAX 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте, и теперь она хочет, чтобы заказ был отменен", - пишет Financial Times.

"Компания заявляет, что передала Boeing денежный депозит в 35 миллионов долларов в обеспечение заказа, и просит вернуть эту сумму с процентами вместе с 75 миллионами долларов упущенной выгоды - всего 115 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба", - говорится в публикации.

Адвокат "Авиакапитал-Сервис" Стивен Маркс из юридической компании Podhurst Orseck заявил Financial Times, что "Boeing предлагал компенсацию, но она была недостаточной". Он также сообщил, что другие клиенты Boeing связывались с ним насчет возможности подачи подобных исков. "Я думаю, вы увидите ряд других операторов, которые подадут иск в ближайшие месяцы", - сказал Маркс. Адвокат также представляет 30 семей погибших в двух авиакатастрофах.

Полеты 737 Max были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.