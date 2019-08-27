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РИА Новости

СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

03:27 27.08.2019 (обновлено: 04:01 27.08.2019)
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CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704QСамолет Boeing 737-8 MAX
Самолет Boeing 737-8 MAX
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704Q
Самолет Boeing 737-8 MAX. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX, пишет издание Financial Times.
Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 MAX.
По мнению компании, эти катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет FT.
Иск был подан в понедельник в окружной суд округа Кук в Чикаго.

"В иске утверждается, что Boeing "намеренно" не раскрыл информацию о летной годности MAX своим клиентам, включая Avia (Capital Services), чтобы побудить их купить самолет. Avia заказала у Boeing 35 самолетов MAX 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте, и теперь она хочет, чтобы заказ был отменен", - пишет Financial Times.

Самолет Boeing 737 Max
Вчера, 13:00РИА Новости
Boeing планирует вернуть в эксплуатацию 737 MAX до конца года
"Компания заявляет, что передала Boeing денежный депозит в 35 миллионов долларов в обеспечение заказа, и просит вернуть эту сумму с процентами вместе с 75 миллионами долларов упущенной выгоды - всего 115 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба", - говорится в публикации.
Адвокат "Авиакапитал-Сервис" Стивен Маркс из юридической компании Podhurst Orseck заявил Financial Times, что "Boeing предлагал компенсацию, но она была недостаточной". Он также сообщил, что другие клиенты Boeing связывались с ним насчет возможности подачи подобных исков. "Я думаю, вы увидите ряд других операторов, которые подадут иск в ближайшие месяцы", - сказал Маркс. Адвокат также представляет 30 семей погибших в двух авиакатастрофах.
Полеты 737 Max были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После последней катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.
Самолет Boeing 737 Max
28 июля, 11:12РИА Новости
В СМИ рассказали о потенциально опасной системе Boeing 737 МАХ
9012010
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Boeing 737РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Неужели дошло, что не стоит покупать хлам, использовавший свой ресурс. И затем отдавать кучу денег за дорогостоящееТО и запчасти. Пин..досы молодцы, скидывают хлам по всему миру, а сами оетают на новеньких самолетах, поэтому в США очень мало авиакатастроф с пассажирскими авиалайнерами. Наши же идиоты, открыв рот скупают хлам, не обращая внимание на техсостояние... "Ведь это же боооииинг!!!". Вот вам и Boeing...
27 августа, 03:36
Олег Лавров
700006
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