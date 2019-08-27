Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T03:26Z
https://ria.ru/20190827/1557934459.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155694/48/1556944848_134:0:3775:2048_1036x0_80_0_0_e19fc75839ecbb08f5183684df4d7be0.jpg
РИА Новости

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

03:26 27.08.2019
26076
© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 27 августа – РИА Новости. Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России. Об этом в эфире канала UA.TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
В период проведения учений украинский корабль, по словам Рыженко, возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии.
Речные бронекатера Бердянск и Аккерман проекта 58150 Гюрза во время ходовых испытаний в отрытом море. Архивное фото
3 октября 2018, 04:12РИА Новости
На Украине заявили о "невидимости" бронекатеров для российского флота
"Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации", - сказал он.
По его словам, российские корабли сопровождали "Переяслава", начиная с Грузии.
"Мы зашли (в район учений. – прим. ред.), потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство", - сказал полковник.
"Переяслав" имел право войти в зону учений, так как это разрешено международным правом, а само судно является военным кораблем, добавил Рыженко.
"Переяслав" - малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно специального назначения украинских ВМС. Корабль был введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995 году в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.
Учения подразделений Черноморского флота России, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, началась 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.
Корабли ВМС Украины. Архивное фото
1 сентября 2018, 00:59РИА Новости
На Украине заявили о способности уничтожить российский флот за 5 минут
17413451261
Обсудить 18
Черное мореВоенно-морские силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Представляю, как хохлы потели и с какой частотой меняли памперсы!😁
27 августа, 03:40
Олег Лавров
3950000
Так в чём "перемога" то? Ну потолкались среди гражданских пароходов. До дома доплыли - не потонули. Что исподнее пришлось часто менять, так это тяготы и лишения воинской службы. Теперь тамошним "флотоводцам" прямая дорога за письменный стол , писать мемуары о своей крутизне.
27 августа, 06:17
lizander_57 Лизандер
2960000
Рекомендуем
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
РИА
Новости
Американский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США
Американский сенатор Рон Джонсон
Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы
Лента
новостей
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Больница
На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
Перестыковка корабля Союз МС-13 на модуль Поиск Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
"Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Олеся Сацункевич
Российская тревел-блогерша разбилась насмерть на Бали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
06:30Минтранс хочет вывести из тени незаконные авиаперевозки
Лента новостейМолния