В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

МОСКВА, 27 августа – РИА Новости. Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России. Об этом в эфире канала Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России. Об этом в эфире канала UA.TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

В период проведения учений украинский корабль, по словам Рыженко, возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии.

"Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации", - сказал он.

По его словам, российские корабли сопровождали "Переяслава", начиная с Грузии.

"Мы зашли (в район учений. – прим. ред.), потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство", - сказал полковник.

"Переяслав" имел право войти в зону учений, так как это разрешено международным правом, а само судно является военным кораблем, добавил Рыженко.

"Переяслав" - малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно специального назначения украинских ВМС. Корабль был введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995 году в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.