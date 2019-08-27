Фонд Ди Каприо направит пять миллионов долларов на помощь Амазонии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Благотворительная организация EarthAlliance, одним из основателей которой является актер Леонардо Ди Каприо, направит пять миллионов долларов на помощь региону Амазонии, страдающему от лесных пожаров.

"EarthAlliance образовали фонд чрезвычайной помощи лесам Амазонии с (бюджетом) 5 миллионов долларов для передачи важнейших ресурсов коренному населению и другим местным партнерам, которые работают над спасением биологического разнообразия Амазонии от волны пожаров", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Канада также обещала выделить 15 миллионов долларов. Инициатива страны не входит в пакет общей помощи, согласованной на встрече "большой семерки".