Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T03:24Z
https://ria.ru/20190827/1557934437.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154823/99/1548239941_0:236:2801:1812_1036x0_80_0_0_ace841a134adfaf2eef9c40373d91a1f.jpg
РИА Новости

Фонд Ди Каприо направит пять миллионов долларов на помощь Амазонии

03:24 27.08.2019
214
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо
Актер Леонардо Ди Каприо
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Благотворительная организация EarthAlliance, одним из основателей которой является актер Леонардо Ди Каприо, направит пять миллионов долларов на помощь региону Амазонии, страдающему от лесных пожаров.

"EarthAlliance образовали фонд чрезвычайной помощи лесам Амазонии с (бюджетом) 5 миллионов долларов для передачи важнейших ресурсов коренному населению и другим местным партнерам, которые работают над спасением биологического разнообразия Амазонии от волны пожаров", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Канада также обещала выделить 15 миллионов долларов. Инициатива страны не входит в пакет общей помощи, согласованной на встрече "большой семерки".
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.
Горящий Амазонский лес в муниципалитете Кандейас-ду-Джамари на северо-западе Бразилии
Вчера, 17:03РИА Новости
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
520003
Обсудить 1
Леонардо Ди КаприоСШАВ мире
Рекомендуем
Лампас Покрас
Покрасу Лампасу предложили создать арт-объект в городе Сланцы
РИА
Новости
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Президент Дональд Трамп
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве гранаты в доме в Находке
Лента
новостей
Певица Алла Пугачева
Пугачева выбрала свою преемницу
Сон на рабочем месте
Большинство работодателей в России не поддерживают идею сна в рабочее время
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
Минтранс назвал безопасное расстояние от свалок до аэродромов
США
СМИ: Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила работу
Зрительный зал
Эксперты назвали самый популярный российский фильм XXI века
Девушка-курсант во время занятий на летном тренажерном комплексе в высшем военном авиационном училище летчиков
Минтранс выступил за возврат военных кафедр в летные училища
Акция протеста в Гонконге
Глава администрации Гонконга встретилась с молодежью на фоне протестов
Полиция Австралии. Архивное фото
Задержанному в КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Амазония
Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии
Дом, в котором в годы ВОВ размещался штаб латвийских карателей
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Паводок в Хабаровске
Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае превысило 50
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
Лента новостейМолния