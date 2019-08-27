Минтранс назвал безопасное расстояние от свалок до аэродромов

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Объекты, способствующие массовому привлечению птиц, не должны находиться в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Минтранс разрабатывает законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий. Каждый аэродром гражданской, государственной и экспериментальной авиации должен установить шесть подзон, строительство в которых строго ограничено требованиями безопасности полетов, и седьмую подзону, строительство в которой осуществляется с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Шестая подзона регулирует вопросы строительства объектов, способствующих массовому привлечению птиц. Строительство таких объектов запрещается в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома, что направлено на предотвращение столкновений самолетов с птицами", - сказала Петрова.

"При этом необходимо учитывать, что указанные ограничения не освобождают операторов аэродромов от прямой обязанности по предотвращению столкновений самолетов с птицами при взлетно-посадочных операциях на взлетной полосе. Добросовестное исполнение этой обязанности позволяет максимально снизить риски возникновения ситуации, подобной недавней жесткой посадке А321 в "Жуковском", - отметила она.