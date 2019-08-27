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РИА Новости

Минтранс назвал безопасное расстояние от свалок до аэродромов

03:30 27.08.2019
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© СК РФСотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Жуковском. Стоп-кадр видео
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
© СК РФ
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Объекты, способствующие массовому привлечению птиц, не должны находиться в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Минтранс разрабатывает законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий. Каждый аэродром гражданской, государственной и экспериментальной авиации должен установить шесть подзон, строительство в которых строго ограничено требованиями безопасности полетов, и седьмую подзону, строительство в которой осуществляется с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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"Шестая подзона регулирует вопросы строительства объектов, способствующих массовому привлечению птиц. Строительство таких объектов запрещается в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома, что направлено на предотвращение столкновений самолетов с птицами", - сказала Петрова.
"При этом необходимо учитывать, что указанные ограничения не освобождают операторов аэродромов от прямой обязанности по предотвращению столкновений самолетов с птицами при взлетно-посадочных операциях на взлетной полосе. Добросовестное исполнение этой обязанности позволяет максимально снизить риски возникновения ситуации, подобной недавней жесткой посадке А321 в "Жуковском", - отметила она.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, 15 августа аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье после вылета из "Жуковского". На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы он столкнулся со стаей чаек. Аэропорт "Жуковский" сообщил, что совместно с ЛИИ им. Громова приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы.
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