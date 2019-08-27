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РИА Новости

Запуск первого спутника наблюдения "Ресурс-ПМ" отложили на год

03:16 27.08.2019
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения "Ресурс-ПМ" перенесен с 2022 на 2023 год, второго - с 2023 на 2024 год, сообщается в документе "Роскосмоса", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В октябре 2016 года "Роскосмос" и ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракт, который предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2020 году, второго - в 2021 году. В 2017 году сроки были перенесены на год. В декабре 2018 года - еще на год: запуск первого "Ресурса-ПМ" был отложен на 2022 год, второго - на 2023 год.
В нынешнем документе говорится, что новый срок запуска первого "Ресурса-ПМ" - 2023 год, второго - 2024 год.
Спутники "Ресурс-ПМ", которые придут на смену спутникам предыдущего поколения "Ресурс-П", будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.
В российской орбитальной группировке гражданских спутников дистанционного зондирования Земли сейчас по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет. "Ресурс-П" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, вышел из строя раньше срока. "Ресурс-П" номер 3, запущенный в 2016 году, не работает по целевому назначению и находится на исследовании главного конструктора.
В 2020 году планируется запуск четвертого спутника "Ресурс-П", в 2021 году - пятого "Ресурса-П".
Стенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
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