Запуск первого спутника наблюдения "Ресурс-ПМ" отложили на год

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения "Ресурс-ПМ" перенесен с 2022 на 2023 год, второго - с 2023 на 2024 год, сообщается в документе "Роскосмоса", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В октябре 2016 года "Роскосмос" и ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракт, который предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2020 году, второго - в 2021 году. В 2017 году сроки были перенесены на год. В декабре 2018 года - еще на год: запуск первого "Ресурса-ПМ" был отложен на 2022 год, второго - на 2023 год.

В нынешнем документе говорится, что новый срок запуска первого "Ресурса-ПМ" - 2023 год, второго - 2024 год.

Спутники "Ресурс-ПМ", которые придут на смену спутникам предыдущего поколения "Ресурс-П", будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Они предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.

В российской орбитальной группировке гражданских спутников дистанционного зондирования Земли сейчас по целевому назначению работает только один "Ресурс-П" - под номером 1. Он был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы в пять лет. "Ресурс-П" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, вышел из строя раньше срока. "Ресурс-П" номер 3, запущенный в 2016 году, не работает по целевому назначению и находится на исследовании главного конструктора.