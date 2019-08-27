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РИА Новости
Культура

Эксперты назвали самый популярный российский фильм XXI века

03:11 27.08.2019 (обновлено: 04:24 27.08.2019)
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
День российского кино ежегодно отмечается 27 августа. В этот день в 1919 году Совнарком принял декрет о национализации кинодела в советской России, после чего вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Официально дата стала памятной после издания указа президиума Верховного совета СССР в 1980 году.
"Аналитики Кино Mail.ru изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в 21 веке, и выявили те из них, которым зрители поставили наибольшее количество оценок. Оказалось, что списки наиболее часто оцениваемых лент разнятся в зависимости от возрастных групп зрителей. Тем не менее, абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма "Легенда №17" с Данилой Козловским в главной роли, за которую в каждой из возрастных групп (18-55+) голосовали активнее, чем за какие-либо другие фильмы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Для составления рейтинга были проанализированы около шести миллионов оценок пользователей.
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Картина "Легенда №17" рассказывает о выдающемся советском хоккеисте Валерии Харламове. Фильм охватывает период с момента первого знакомства Харламова с тренером команды ЦСКА Анатолием Тарасовым до исторического матча сборной СССР с канадцами в 1972 году в Монреале. Сборная СССР выиграла со счетом 7:3. Две шайбы забил Харламов. С этого момента весь мир знал его по номеру - 17. Роль легендарного хоккеиста исполнил Данила Козловский, а жесткого, требовательного и бескомпромиссного Тарасова сыграл Олег Меньшиков. Премьера фильма состоялась в 2013 году.
Согласно аналитическим данным проекта, зрители в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают комедии и экшн-фильмы. Наиболее популярными, помимо "Легенды №17", оказались комедии "Кухня в Париже" Дмитрия Дьяченко, "В спорте только девушки" Евгения Невского, "Горько!" Жоры Крыжовникова.
Публика в возрасте 25-34 лет отдает предпочтение социально-философским и военным фильмам. В список вошли картины "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Географ глобус пропил" Александра Велединского, "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого. Аудитория 35-44 лет выбирает драмы: рейтинг этой возрастной группы составляют картины "Остров" Павла Лунгина, "Сталинград" Федора Бондарчука, комедийный триллер "Жмурки" Алексея Балабанова.
Более взрослая аудитория выбирает военные и зрелищные фильмы, в их числе "В августе 44-го" Михаила Пташука, "9 рота" Федора Бондарчука, "Адмиралъ" Андрея Кравчука.
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