Эксперты назвали самый популярный российский фильм XXI века

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".

День российского кино ежегодно отмечается 27 августа. В этот день в 1919 году Совнарком принял декрет о национализации кинодела в советской России, после чего вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Официально дата стала памятной после издания указа президиума Верховного совета СССР в 1980 году.

"Аналитики Кино Mail.ru изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в 21 веке, и выявили те из них, которым зрители поставили наибольшее количество оценок. Оказалось, что списки наиболее часто оцениваемых лент разнятся в зависимости от возрастных групп зрителей. Тем не менее, абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма "Легенда №17" с Данилой Козловским в главной роли, за которую в каждой из возрастных групп (18-55+) голосовали активнее, чем за какие-либо другие фильмы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Для составления рейтинга были проанализированы около шести миллионов оценок пользователей.

Картина "Легенда №17" рассказывает о выдающемся советском хоккеисте Валерии Харламове. Фильм охватывает период с момента первого знакомства Харламова с тренером команды ЦСКА Анатолием Тарасовым до исторического матча сборной СССР с канадцами в 1972 году в Монреале. Сборная СССР выиграла со счетом 7:3. Две шайбы забил Харламов. С этого момента весь мир знал его по номеру - 17. Роль легендарного хоккеиста исполнил Данила Козловский, а жесткого, требовательного и бескомпромиссного Тарасова сыграл Олег Меньшиков. Премьера фильма состоялась в 2013 году.

Согласно аналитическим данным проекта, зрители в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают комедии и экшн-фильмы. Наиболее популярными, помимо "Легенды №17", оказались комедии "Кухня в Париже" Дмитрия Дьяченко, "В спорте только девушки" Евгения Невского, "Горько!" Жоры Крыжовникова.

Публика в возрасте 25-34 лет отдает предпочтение социально-философским и военным фильмам. В список вошли картины "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Географ глобус пропил" Александра Велединского, "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого. Аудитория 35-44 лет выбирает драмы: рейтинг этой возрастной группы составляют картины "Остров" Павла Лунгина, "Сталинград" Федора Бондарчука, комедийный триллер "Жмурки" Алексея Балабанова.