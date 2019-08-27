Авиалесоохрана отчиталась о тушении пожаров в России за сутки

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, уменьшилась за прошедшие сутки на 12,8 тысячи гектаров, составив более 43,3 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 70 лесных пожаров на площади 56,1 тысячи гектаров.

"На 00:00 мск 27.08.2019 на территории Российской Федерации действовал 91 лесной пожар на площади 43 335 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в России были ликвидированы 36 лесных пожаров на площади 13,8 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 66 пожаров на землях лесного фонда площадью 19,6 тысячи гектаров. Еще два пожара площадью 11,9 тысячи гектаров тушили на Камчатке.