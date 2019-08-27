Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T03:08Z
https://ria.ru/20190827/1557934306.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/31/1557773168_0:198:2938:1851_1036x0_80_0_0_09c0ce11faff7bbd5bc5f80aa645a147.jpg
РИА Новости

Авиалесоохрана отчиталась о тушении пожаров в России за сутки

03:08 27.08.2019
240
© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, уменьшилась за прошедшие сутки на 12,8 тысячи гектаров, составив более 43,3 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 70 лесных пожаров на площади 56,1 тысячи гектаров.
"На 00:00 мск 27.08.2019 на территории Российской Федерации действовал 91 лесной пожар на площади 43 335 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в России были ликвидированы 36 лесных пожаров на площади 13,8 тысячи гектаров.
Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 66 пожаров на землях лесного фонда площадью 19,6 тысячи гектаров. Еще два пожара площадью 11,9 тысячи гектаров тушили на Камчатке.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 00:55РИА Новости
Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири
010002
Обсудить 0
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
РИА
Новости
Паводок в Хабаровске
Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае превысило 50
Мэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
Паводок
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
Лента
новостей
Луна
Этапам российской лунной программы присвоили названия
Паводок
Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в ближайшие дни ожидаются сильные дожди
Лампас Покрас
Покрасу Лампасу предложили создать арт-объект в городе Сланцы
Паводок в Хабаровске
В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
Международная космическая станция
"Роскосмос" создаст комиссию по оценке состояния МКС
Тушение лесных пожаров
Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири
Актер Леонардо Ди Каприо
Фонд Ди Каприо направит пять миллионов долларов на помощь Амазонии
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
Военные корабли в бухте Севастополя
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
Минтранс назвал безопасное расстояние от свалок до аэродромов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
Лента новостейМолния