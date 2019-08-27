В Минтрансе рассказали о задолженности грузинских авиакомпаний

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

В конце июня сообщалось, что общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792,5 тысячи долларов и 592,3 тысячи рублей.

Петрова отметила, что еще десять лет назад министерство экономического развития Грузии согласилось с наличием просроченной задолженности перед "Госкорпорацией по ОрВД" и, в соответствии с достигнутыми договоренностями, представила график ее погашения, однако платежи не осуществляются.

С 8 июля Россия прервала авиасообщение с Грузией, поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.