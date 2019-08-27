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РИА Новости

В Минтрансе рассказали о задолженности грузинских авиакомпаний

03:30 27.08.2019 (обновлено: 08:01 27.08.2019)
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© Depositphotos / BoneKotСамолет грузинской авиакомпании
Самолет грузинской авиакомпании
© Depositphotos / BoneKot
Самолет грузинской авиакомпании. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
В конце июня сообщалось, что общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792,5 тысячи долларов и 592,3 тысячи рублей.
Петрова отметила, что еще десять лет назад министерство экономического развития Грузии согласилось с наличием просроченной задолженности перед "Госкорпорацией по ОрВД" и, в соответствии с достигнутыми договоренностями, представила график ее погашения, однако платежи не осуществляются.
С 8 июля Россия прервала авиасообщение с Грузией, поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полетов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, "когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет".
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