Пугачева выбрала свою преемницу

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу. Соответствующее видео Лобода опубликовала в своем инстаграме.
В ролике Пугачева говорит: "Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени". При этом она указывает рукой на Лободу, которая начинает смеяться и закрывать лицо руками.
В комментарии к ролику Лобода поблагодарила Пугачеву за "благословление".
Поклонники Лободы отметили , что певица действительно заслужила право стать новой примадонной, а "благословление" Пугачевой это лишь подтвердило.