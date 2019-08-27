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РИА Новости

Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве гранаты в доме в Находке

02:43 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Оба пострадавших при взрыве в доме в Находке прооперированы, их состояние остаётся стабильно тяжёлым, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.
В 17.30 (10.30 мск) в понедельник в Находке на первом этаже в четырехэтажного дома произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. Два человека погибли, двое были взрослых были ранены, разрушения здания нет. Двое пострадавших - в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Оба пострадавших вчера были прооперированы. На утро состояние остаётся тяжёлым, но стабильным - без отрицательной динамики", - сказал собеседник.
Капельницы
Вчера, 14:52РИА Новости
Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в квартире в Находке
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НаходкаПроисшествия
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