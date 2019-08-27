Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве гранаты в доме в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Оба пострадавших при взрыве в доме в Находке прооперированы, их состояние остаётся стабильно тяжёлым, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.

В 17.30 (10.30 мск) в понедельник в Находке на первом этаже в четырехэтажного дома произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. Два человека погибли, двое были взрослых были ранены, разрушения здания нет. Двое пострадавших - в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.