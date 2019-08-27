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РИА Новости

Зеленский наградил евродепутата, сжегшую платье цветов георгиевской ленты

02:19 27.08.2019
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© Sputnik / Sergey Melkonov Сандра Калниете
Сандра Калниете
© Sputnik / Sergey Melkonov
Сандра Калниете. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени депутату от Европарламента от Латвии Сандре Калниете, ставшей известной после антироссийской акции, об этом сообщает Sputnik Латвия.
За что именно была награждена евродепутат, не уточняется. Калниете, со своей стороны, выразила слова благодарности и отметила, что осталась тронута и польщена выказанным Украиной признанием.
Кандидат в президенты Латвии Эгил Левитс
29 мая, 14:29Радио
Псевдодемократия: Латвию возглавил юрист с антироссийским уклономВ Латвийской республике какая-то причудливая избирательная система. Люди не выбирают главу государства. Это делает парламент. А результат известен заранее. И он для многих плачевный.
В мае этого года Калниете демонстративно сожгла платье цветов георгиевской ленты. В акции принимал участие еще один евродепутат — Карлис Шадурскис, главный идеолог запрета русского образования в Латвии.
Орден княгини Ольги I степени был учрежден в 1997 году для награждения женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной и других сферах деятельности, в том числе воспитании детей в семье.
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Сандра КалниетеSputnikВладимир ЗеленскийЛатвияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот если бы она его на себе сожгла... Или вместе с собой... Или просто себя, вместо него... А так...
27 августа, 02:30
Ея Величества
4430001
Орден "страны" Лимпопо" не дорого стоит, в прочем как и "человек" его получивший.
27 августа, 02:28
Ворогам России
3620001
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