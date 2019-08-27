Зеленский наградил евродепутата, сжегшую платье цветов георгиевской ленты

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени депутату от Европарламента от Латвии Сандре Калниете, ставшей известной после антироссийской акции, об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени депутату от Европарламента от Латвии Сандре Калниете, ставшей известной после антироссийской акции, об этом сообщает Sputnik Латвия

За что именно была награждена евродепутат, не уточняется. Калниете, со своей стороны, выразила слова благодарности и отметила, что осталась тронута и польщена выказанным Украиной признанием.

В мае этого года Калниете демонстративно сожгла платье цветов георгиевской ленты. В акции принимал участие еще один евродепутат — Карлис Шадурскис, главный идеолог запрета русского образования в Латвии.