Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T02:19Z
https://ria.ru/20190827/1557934137.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155788/02/1557880285_0:265:2718:1793_1036x0_80_0_0_8da88a16bf08e3b6d3ef5a34c5dfaa6b.jpg
РИА Новости

В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7

02:19 27.08.2019
392
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал "ужасной" идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит "семерки" в 2020 году, сообщает газета Hill.
"Поскольку Соединенные Штаты берут на себя ответственность за организацию и проведение следующего саммита G7, это ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим желанием пригласить Владимира Путина обратно, так как Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений", - заявил Шумер.
"Возвращение России в "Большую семерку" лишь продемонстрирует слабость президента Трампа перед лицом Путина и его олигархов, и сделает Соединенные Штаты менее защищенными", - добавил он.
По мнению Шумера, саммит G7 во французском Биаррице в эти выходные стал еще одной "упущенной возможностью для президента Трампа показать силу Америки, объединив ключевых глобальных партнеров для решения многочисленных проблем, стоящих перед нашей планетой".
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Вчера, 21:54Сказано в эфире
Политолог: Трамп в вопросе расширения G7 "не зацикливается на политесе"Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков прокомментировал дискуссию вокруг возможного возвращения России к "семерке".
Ранее Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году. Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своём возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения, в том числе о вмешательстве в выборы в США, и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
Вчера, 20:38Радио
Лидеры G7 не смогли договориться по вопросу приглашения России
4110026
Обсудить 1
G7Дональд ТрампG8Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
РИА
Новости
Американский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Сандра Калниете
Зеленский наградил евродепутата, сжегшую платье цветов георгиевской ленты
Певица Алла Пугачева
Пугачева выбрала свою преемницу
Лента
новостей
Актер Леонардо Ди Каприо
Фонд Ди Каприо направит пять миллионов долларов на помощь Амазонии
Американский сенатор Рон Джонсон
Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы
Протестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
Зрительный зал
Эксперты назвали самый популярный российский фильм XXI века
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США
Танк Т-80
Американские военные прокатились на танках Т-80
США
СМИ: Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила работу
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Полиция Австралии. Архивное фото
Задержанному в КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
Лента новостейМолния