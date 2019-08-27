В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал "ужасной" идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит "семерки" в 2020 году, сообщает газета Hill.

"Поскольку Соединенные Штаты берут на себя ответственность за организацию и проведение следующего саммита G7, это ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим желанием пригласить Владимира Путина обратно, так как Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений", - заявил Шумер.

"Возвращение России в "Большую семерку" лишь продемонстрирует слабость президента Трампа перед лицом Путина и его олигархов, и сделает Соединенные Штаты менее защищенными", - добавил он.

По мнению Шумера, саммит G7 во французском Биаррице в эти выходные стал еще одной "упущенной возможностью для президента Трампа показать силу Америки, объединив ключевых глобальных партнеров для решения многочисленных проблем, стоящих перед нашей планетой".

Ранее Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году. Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своём возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.