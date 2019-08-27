В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал "ужасной" идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит "семерки" в 2020 году, сообщает газета Hill.
"Поскольку Соединенные Штаты берут на себя ответственность за организацию и проведение следующего саммита G7, это ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим желанием пригласить Владимира Путина обратно, так как Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений", - заявил Шумер.
"Возвращение России в "Большую семерку" лишь продемонстрирует слабость президента Трампа перед лицом Путина и его олигархов, и сделает Соединенные Штаты менее защищенными", - добавил он.
По мнению Шумера, саммит G7 во французском Биаррице в эти выходные стал еще одной "упущенной возможностью для президента Трампа показать силу Америки, объединив ключевых глобальных партнеров для решения многочисленных проблем, стоящих перед нашей планетой".
Вчера, 21:54Сказано в эфиреПолитолог: Трамп в вопросе расширения G7 "не зацикливается на политесе"Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков прокомментировал дискуссию вокруг возможного возвращения России к "семерке".
Ранее Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году. Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своём возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения, в том числе о вмешательстве в выборы в США, и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.