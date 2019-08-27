В Крыму стартует музыкальный фестиваль Rap Koktebel

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Крыму стартовал музыкальный фестиваль Rap Koktebel, сообщили организаторы мероприятия.

Он пройдет 27 и 28 августа.

Хедлайнером фестиваля станет известная американская хип-хоп группа Onyx, также на нем выступят Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится презентация международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп.

Инициатором проведения Rap Koktebel выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году вокруг рэп-культуры в российском обществе из-за срыва выступлений некоторых исполнителей возникли дискуссии.

Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".