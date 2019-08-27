МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Очередная встреча Мексики и США по миграционному соглашению состоится 10 сентября, сообщил журналистам президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Мы идём хорошо (по выполнению соглашения – ред.), но скоро состоится встреча для оценки (соглашения) между правительствами США и Мексики - 10 сентября", - сказал президент.
Соглашение между США и Мексикой по миграции было достигнуто 7 июня. Тогда Вашингтон не стал вводить пошлины на мексиканские товары, а латиноамериканская страна обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
Страны провели встречу по оценке реализации соглашения через 45 дней и договорились ещё об одном совещании по итогам 90 дней.
Срок в 90 дней истекает 5 сентября.