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РИА Новости

Встреча Мексики и США по миграционному соглашению состоится 10 сентября

01:33 27.08.2019
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© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты
© РИА Новости / Хесус Альварадо
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Мигранты. Архивное фото
МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Очередная встреча Мексики и США по миграционному соглашению состоится 10 сентября, сообщил журналистам президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Мы идём хорошо (по выполнению соглашения – ред.), но скоро состоится встреча для оценки (соглашения) между правительствами США и Мексики - 10 сентября", - сказал президент.
Соглашение между США и Мексикой по миграции было достигнуто 7 июня. Тогда Вашингтон не стал вводить пошлины на мексиканские товары, а латиноамериканская страна обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
Страны провели встречу по оценке реализации соглашения через 45 дней и договорились ещё об одном совещании по итогам 90 дней.
Срок в 90 дней истекает 5 сентября.
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