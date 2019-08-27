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РИА Новости

Ученые выявили пользу собак в борьбе с сердечными заболеваниями

01:30 27.08.2019
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CC BY 2.0 / State Farm / Стаффордширский терьер
Стаффордширский терьер
CC BY 2.0 / State Farm /
Стаффордширский терьер. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. У владельцев домашних животных, особенно, собак, понижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанной с нарушениями кровеносной системы преждевременной смерти. К такому выводу, как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на портале MedicalXpress, пришли чешские медики.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1769 человек со здоровой сердечно-сосудистой системой. В ходе эксперимента учитывались образ жизни, рацион питания, давление, уровень сахара, масса тела, холестерин и физическая активность.
Выяснилось, что у владельцев домашних животных выше физическая активность и они придерживаются более правильной диеты.
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Владельцы собак при этом имели максимально хороший показатель уровня сахара в крови, независимо от возраста, пола и уровня образования.
Ученые отмечают, что наличие собаки стимулирует человека чаще выходить на улицу и играть с питомцем в активные игры. Также домашние животные препятствуют социальной изоляции и улучшают психологическое состояние.
Ранее американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах". Ученые изучали реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В эксперименте приняли 450 женщин и 111 мужчин. 47 процентов опрошенных сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки — у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 человек.
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