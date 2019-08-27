Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров

"Очень больно наблюдать за тем, как пожары и разрушения опустошают тропические леса Амазонии, которые являются одной из самых важных экосистем в мире. Apple пожертвует средства, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить незаменимые леса Амазонии в Латинской Америке", - написал Кук у себя в Twitter .

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. В текущем году в Бразилии произошло уже более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.