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РИА Новости

Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров

00:56 27.08.2019
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© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.

"Очень больно наблюдать за тем, как пожары и разрушения опустошают тропические леса Амазонии, которые являются одной из самых важных экосистем в мире. Apple пожертвует средства, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить незаменимые леса Амазонии в Латинской Америке", - написал Кук у себя в Twitter.

Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии.
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. В текущем году в Бразилии произошло уже более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.
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Тим КукAppleБразилияСШАВ мире
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