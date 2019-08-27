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РИА Новости

Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети

00:47 27.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 21.32 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в Германии, Великобритании. Испании, Франции, США и Греции. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с полным отключением соцсети (39%), с новостной лентой (30%) и с авторизацией (30%).
Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.
Facebook
21 августа, 07:43РИА Новости
Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
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