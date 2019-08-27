Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети

По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 21.32 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в Германии, Великобритании. Испании, Франции, США и Греции. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.