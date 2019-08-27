Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком будет поднят украинский флаг .

Соответствующее заявление Порошенко сделал, "поздравляя" Донецк с днем города.

"Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым "успехом", что в это уже никто не верит, как и он сам", - написал Пушков в твиттере

По его словам, официальный Киев продолжает вести такую политику, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали об украинском флаге над городом.