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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком

00:44 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком будет поднят украинский флаг .
Соответствующее заявление Порошенко сделал, "поздравляя" Донецк с днем города.
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"Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым "успехом", что в это уже никто не верит, как и он сам", - написал Пушков в твиттере.
По его словам, официальный Киев продолжает вести такую политику, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали об украинском флаге над городом.
Порошенко неоднократно заявлял, что не сомневается, что и над рядом российских городов, включая Севастополь и Ялту, будет развеваться украинский флаг. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя высказывания бывшего президента Украины, заявил РИА Новости, что флаг другого государства никогда не поднимется над Крымом. Фикс также призвал Киев прекратить спекуляции на тему статуса полуострова.
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