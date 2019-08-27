В "квалификационную яму" попали почти 34 миллиона россиян

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Компетенции почти 34 миллионов человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в "квалификационную яму". Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации "Росатом", который имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы документа, ссылаясь на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывают, что треть работников в мире сталкиваются с этой проблемой. "Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.

Как отмечается в докладе, проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.

По данным авторов доклада, только в 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за этой проблемы пяти триллионов долларов. При этом, отмечают эксперты, в ближайшее десятилетие качественный переход к "новому типу социального контракта" способен повысить валовый внутренний продукт в разных странах на 0,5%-2% в год.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции и торговые войны негативно сказываются на состоянии рынка труда.