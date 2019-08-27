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РИА Новости

В "квалификационную яму" попали почти 34 миллиона россиян

00:33 27.08.2019 (обновлено: 07:54 27.08.2019)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Компетенции почти 34 миллионов человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в "квалификационную яму". Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации "Росатом", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторы документа, ссылаясь на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывают, что треть работников в мире сталкиваются с этой проблемой. "Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.
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Как отмечается в докладе, проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.
По данным авторов доклада, только в 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за этой проблемы пяти триллионов долларов. При этом, отмечают эксперты, в ближайшее десятилетие качественный переход к "новому типу социального контракта" способен повысить валовый внутренний продукт в разных странах на 0,5%-2% в год.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции и торговые войны негативно сказываются на состоянии рынка труда.
"Нелегитимные санкции, протекционизм, торговые воины, другие искусственные барьеры негативно сказываются, в том числе, и на состоянии рынка труда, на экономике стран в целом. Компаниям, организациям, а стало быть, и людям становится сложнее жить вне политики", - сказал он.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Очень точно проблема подмечена. Народ России, как работодатель чиновничеству уже многие годы не может найти хороших специалистов на ключевые должности.
27 августа, 01:57
Юрий Татарин
3530004
Квалификация сотрудника никому не нужна. Начальство хочет , чтобы его подчиненный работал за себя и за того брата. А оплачивать дополнительный труд никто не хочет. Да и основной тоже не хотят оплачивать.
27 августа, 07:08
Ника Корина
2300001
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