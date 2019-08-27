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РИА Новости

Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС

00:13 27.08.2019
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© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом "Федор" на борту попытается во вторник пристыковаться к МКС с другой стороны после неудачной попытки, предпринятой в субботу.
"Стыковка запланирована на 27 августа 2019 года в 6.12 мск", - сообщается на сайте "Роскосмоса".
Стыковка будет проводиться в автоматическом режиме к модулю "Звезда".
В субботу "Союз МС-14" не смог в автоматическом режиме причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс".
Сначала повторную стыковку перенесли на понедельник, а вышедшую из строя аппаратуру решили оперативно починить. Однако затем было решено отложить ремонт, а стыковку провести к рабочему стыковочному узлу другого модуля – "Звезда". Для этого в понедельник космонавтам пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14".
Корабль Союз пристыкованный к МКС
Вчера, 08:31Радио
"Союз МС-13" на МКС перестыковали для приема робота "Федор"
Возможные трудности со стыковкой корабля из-за отсутствия на "Союзе" системы дистанционного управления, которая есть на грузовых кораблях "Прогресс", ранее прогнозировали в НАСА. В случае сбоя автоматики корабль не в состоянии сам причалить к станции, а космонавты с МКС не могут взять управление на себя, говорили американские специалисты. Их опасения оправдались. Сидящий в кресле командира корабля "Федор" не предназначен для управления кораблем.
В случае успешной стыковки, потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого Центр управления полетами разрешит экипажу станции открыть люк в корабль. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.
О планах на случай неудачи второй попытки "Роскосмос" не сообщал.
Выход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
24 августа, 14:34Сказано в эфире
Эксперт объяснил неудачную попытку стыковки "Союза" с роботом Федором к МКСКосмический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik объяснил, что могло привести к неполадкам при попытке стыковки корабля.
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Перестыковка корабля Союз МС-13 на модуль Поиск Международной космической станции. Стоп-кадр трансляции Роскосмоса
"Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС
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