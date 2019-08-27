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РИА Новости

"Союз" с роботом "Федором" проводит перестыковку с МКС

05:30 27.08.2019 (обновлено: 05:48 27.08.2019)
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Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" на борту вновь пытается состыковаться с Международной космической станцией.
Корабль "Союз МС-14" был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 22 августа. Он должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 24 августа. Однако на расстоянии менее ста метров корабль не смог продолжить сближение со станцией. Это произошло из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" в модуле "Поиск" на МКС. В связи с этим экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.
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Космос - РИА Наука
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