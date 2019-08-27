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РИА Новости

И ты, Брут: Англия призвала весь мир отказаться от доллара

08:00 27.08.2019
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. 13 июля 2018
Президент США Дональд Трамп с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. 13 июля 2018
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейшие экономики мира готовы отказаться от американской валюты в качестве резервной. Глава Банка Англии Марк Карни призвал центробанки мира создать "глобальную альтернативу" денежной единице США. Почему доллар неугоден все большему числу стран и что конкретно предлагает Карни — в материале РИА Новости.

Неадекватно высока

Ровно год назад экономисты Всемирного банка констатировали: процесс дедолларизации в мире запущен и его уже не остановить. По подсчетам Европейского центрального банка, позиции доллара по итогам прошлого года пошатнулись как никогда: его доля в мировых валютных резервах упала до 61,7 процента. Доля евро, наоборот, выросла — до 20,7 процента.
С глобального финансового кризиса 2008 года центробанки мира в структуре финансовых резервов урезали американскую валюту на семь процентных пунктов. В 2018-м особенно активно продавали доллары и гособлигации США развивающиеся страны. Одни — для стабилизации собственных валют, другие — из-за конфликтов с Вашингтоном.
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Этот тренд на развивающихся рынках сохраняется. Но из долларовых активов выходят и развитые страны. Так, только в апреле Великобритания избавилась от облигаций американского правительства сразу на 16,3 миллиарда долларов. И, судя по всему, Лондон настроен решительно. На экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле глава Банка Англии Марк Карни заявил: доллар больше не заслуживает статуса мировой резервной валюты, а потому мировые ЦБ должны объединиться и найти ему замену.

Карни напомнил, что с 2008 года доля развивающихся стран в мировой экономике выросла с 45 до 60 процентов. Но вот пропорционального повышения популярности валют этих рынков не произошло. Как минимум половина всех международных расчетов все еще осуществляется в долларах. Значение американской валюты в мировой торговле, считает глава британского регулятора, "неадекватно высокое", что дестабилизирует мировую экономику.

Доверие подорвано

Марк Карни убежден: доминирование доллара в международной торговле и мировой финансовой системе создает проблемы в управлении инфляцией и обеспечении стабильности. Повышаются риски ликвидности из-за сверхнизких процентных ставок и слабого роста экономики.
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Чтобы стабилизировать глобальные финансы, резервной должна быть не национальная валюта какой-то страны, а "глобальная цифровая альтернатива" — виртуальная валюта, основанная на корзине товаров и созданная из сети цифровых валют центральных банков. Это облегчит трансграничную торговлю и международные платежи, ослабив зависимость мировой экономики от доллара.

Карни подчеркнул и то, что зависимость от доллара слишком рискованна из-за развязанной Трампом торговой войны. От сбоев в цепочках поставок в автомобильном, сталелитейном и технологическом секторах страдают и страны, непосредственно не участвующие в торговых баталиях.
Эксперты тем не менее идею единой цифровой валюты оценивают сдержанно: нужно, чтобы все страны пришли к единому мнению, а это очень непросто, поскольку предложение Карни подразумевает ограничение суверенитета центральных банков.
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INSTEX как обходной путь

Есть, впрочем, и другие инициативы. Так, в конце июня Великобритания, Франция и Германия объявили о запуске механизма финансовых транзакций INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент поддержки торговых обменов"), позволяющего обойти ограничения США на покупку иранской нефти. Поставки оплачиваются не в долларах, а в евро. С 28 июня механизм доступен всем странам ЕС, а вскоре им смогут воспользоваться и компании из других государств.
INSTEX — платежная система-посредник, обеспечивающая обмен товарами без перевода денег между компаниями Ирана и ЕС. Фактически Тегеран продолжит поставки нефти и других товаров в Европу. Но деньги за них INSTEX направит не в иранские банки, а европейским компаниям, экспортирующим продукцию в исламскую республику.
Пока речь идет о лекарствах, медицинском оборудовании и сельхозпродукции. Со временем ассортимент расширится.
INSTEX готовили к запуску с прошлого года. Наблюдатели сразу отметили, что это первая серьезная угроза доллару со времен Бреттон-Вудской конференции, когда американская валюта обрела доминирующее положение в мировой экономике. Эксперты уверены: INSTEX нанесет удар по стремлению США контролировать мировой экономический порядок, ведь "освободиться от доллара" сможет не только Европа — любая страна, не желающая соблюдать санкционный режим Белого дома.
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От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов

Рекордные темпы

Пока Европа пытается придумать, как вытеснить доллар и обойти американские ограничения, Россия сокращает расчеты в долларах рекордными темпами. За пять лет санкций Москва снизила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.

Еще пять лет назад на американскую валюту в расчетах по зарубежным контрактам приходилось больше 80 процентов, теперь же — 56 процентов. Одна из причин ускоренной дедолларизации — угрозы США отключить Россию от SWIFT, международной межбанковской системы передачи финансовых данных.

Наиболее активно дедолларизация происходит в торговле между Россией и Китаем.
Переходить на национальные валюты Москва и Пекин решили еще в декабре 2014 года. С тех пор в силу вступили российско-китайские соглашения о прямой торговле за рубли без участия банков США, Великобритании и ЕС. Впрочем, до сих пор прогресс был скромным: за прошлый год доля евро в платежах выросла вдвое, доллара — снизилась менее чем на два процента.
На рубли приходится не более 15 процентов, но в ближайшие годы этот показатель увеличится пятикратно. В начале июня первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о создании новой платежной системы, которая станет "шлюзом между российским и китайским аналогами SWIFT".
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INSTEXМарк КарниАнглияЕвропаРоссияСШАЭкономика
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