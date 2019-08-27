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РИА Новости
Туризм

В Южной Африке детеныш носорога чуть не протаранил джип с туристами

01:57 27.08.2019
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© AFP 2019 / Alexander JoeНосороги смотрят на автомобиль с туристами в окрестностях приюта для носорогов в Лимпопо, Южная Африка
Носороги смотрят на автомобиль с туристами в окрестностях приюта для носорогов в Лимпопо, Южная Африка
© AFP 2019 / Alexander Joe
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В Южной Африке во время сафари-тура детеныш носорога выскочил навстречу джипу с туристами и чуть не протаранил его, сообщает Daily Mail.
Участники сафари стали свидетелями забавного маневра маленького носорога. В последний момент он отскочил от машины и убежал к матери, которая неподалеку жевала траву и не обращала внимание на происходящее.
Необычное поведение детеныша позабавило туристов.
При этом носорог, пусть даже и маленький, при столкновении мог бы повредить машину.
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