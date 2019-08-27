Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T07:59Z
https://ria.ru/20190827/1557927444.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155792/74/1557927480_0:0:804:452_1036x0_80_0_0_7b5a791f2a6bd0c4830c6c2596974fb4.jpg
РИА Новости

"Легко отделается": лихача, насмерть сбившего двоих, отпустили домой

08:00 27.08.2019
261
© Фото из личного архиваМурад Касымов
Мурад Касымов
© Фото из личного архива
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отпустил из-под стражи 30-летнего Мурада Касымова — виновника резонансной аварии с жертвами. Полгода назад пьяный и лишенный прав, он сбил на внедорожнике пятерых пешеходов. Двое погибли, трое оказались в больнице. О том, почему "гонщик" вышел на свободу и отразится ли на нем ужесточение закона о ДТП, — в материале РИА Новости.

Пьяная езда

Вечером 23 февраля на Невском проспекте было довольно многолюдно. Около полуночи пешеходы заметили внедорожник BMW Х6, двигавшийся по проезжей части на огромной скорости. Проезжая мимо дома № 55, он врезался в автомобили Mercedes и Skoda, направлявшиеся в том же направлении, и отлетел от удара на тротуар.
Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как по тротуару вдоль проспекта идут семь человек. Двое успели отпрыгнуть в сторону. Остальных внедорожник сбил на полном ходу, проехал еще несколько десятков метров и остановился.
В аварии погибли 38-летняя жительница столицы Евгения Корнеенкова и 40-летний гражданин США Тодд Кроуэл. Москвичка занималась финансовой аналитикой и часто приезжала в Санкт-Петербург по делам. Американец же путешествовал по миру и тоже нередко бывал в Северной столице.
Еще трое — все из Москвы — были госпитализированы с серьезными травмами. Один из пострадавших провел на больничной койке несколько недель.
Водителя сразу отправили на медосвидетельствование, подтвердившее опьянение. В некоторых СМИ также высказывалось предположение, что виновник аварии находился под действием так называемого веселящего газа.
На фото: погибшая Евгения Корнеенкова

Все по закону

Тридцатилетнего жителя Санкт-Петербурга Мурада Касымова всего за пару месяцев до трагедии лишили водительских прав на полтора года, оштрафовав на 30 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более человек".
Касымова отправили за решетку. "Я раскаиваюсь, сожалею и готов понести наказание", — заявил обвиняемый при избрании меры пресечения.
Однако на днях по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга он вышел на свободу. Ему лишь запрещены до 22 октября "определенные действия". Например, он не имеет права покидать дом в ночное время суток, управлять всеми видами транспорта, посещать заведения общепита, в которых употребляют алкоголь, а также участвовать в массовых мероприятиях.
"В соответствии с законом продление содержания под стражей на срок свыше шести месяцев возможно лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, — объяснили в суде. — Действия, вменяемые Касымову, отнесены к категории преступлений средней тяжести".
Это возмутило многих петербуржцев. В одном из местных пабликов в соцсети уже более тысячи гневных комментариев в адрес судей и следователей. Люди опасаются, что водитель вовсе избежит наказания.
"Любое ДТП с пострадавшими и погибшими расследуется по одному алгоритму, — говорит РИА Новости координатор Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. — Сначала собирают все улики с места аварии, потом — экспертиза автомобиля, после чего ждут оценку тяжести вреда здоровью. Эта процедура, как правило, занимает от года до полутора лет. В том, что водителя отпустили, нет ничего удивительного. Ведь держать его в СИЗО больше полугода по закону нельзя".
Анне Андреевой было 83 года
24 августа 2018, 08:00РИА Новости
Езда без границ: сбивший пенсионерку таможенник может остаться на свободе

Обратная сила

Напомним, что в конце июня в стране ужесточили наказания за дорожно-транспортные происшествия. Теперь, если в аварии кому-то причинен тяжкий вред, виновника могут отправить в колонию на срок от трех до семи лет (раньше — до четырех). В случае гибели одного человека — от пяти до 12 лет, а двух и более — от восьми до 15 (раньше — от двух до семи и от четырех до девяти соответственно).
Но Касымова это не коснется, поскольку судить его будут еще по прежней квалификации 264 статьи УК. Дело в том, что закон имеет обратную силу лишь в сторону смягчения, а не ужесточения вины.
Павел Насонов
16 августа 2018, 08:00РИА Новости
Поняли и простили: как экс-сотрудник ГИБДД убил соседа и остался на свободе
"Почти все обвинительные приговоры по ДТП заканчиваются либо амнистией — а ее могут объявлять несколько раз в год, — либо примирением с потерпевшими. Виновников редко отправляют в колонию надолго, — заключает Форманчук. — Это же неумышленное преступление, то есть травмы или смерть причинены по неосторожности. По сути, водитель виноват только в том, что управлял автомобилем — источником повышенной опасности. "Отскочить" по этой статье по прежнему достаточно легко".
0200112
Обсудить 0
Кирилл ФорманчукМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом встречи с ведущими представителями деловых кругов двух стран. 8 апреля 2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно едет к Путину
РИА
Новости
Диана Келасова во время беременности
Что случилось в Ставропольском крае, где врачи бросили умирающую роженицу
Президент США Дональд Трамп с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. 13 июля 2018
И ты, Брут: Англия призвала весь мир отказаться от доллара
В пустыне Атакама находится самое засушливое место на Земле. Условия обитания там схожи с марсианскими
Где на Земле сложились условия такие же, как на других планетах
Лента
новостей
Молодые ученые в лаборатории
Америка вводит "сталинские репрессии" против своей науки
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Возвращение Макрона
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
"Вернуть Россию для решения проблем мира". Зачем Трамп вступился за Москву
Гавайи
Стеклянный дом и "бриллиантовая" мечеть. Самые необычные места на планете
Американский сенатор Рон Джонсон
Посольство РФ опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в выдаче визы
Оружейные патроны
Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Небоскребы делового центра Москва-сити
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
Танк Т-80
Американские военные прокатились на танках Т-80
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
08:13В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
08:06Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
07:56Послов Бразилии отозвали из отпусков из-за ситуации с пожарами в Амазонии
07:51Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии
07:47Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
07:36Робот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС
07:24Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась за сутки
07:15В Комсомольске-на-Амуре людей и животных вывозят из зоны подтопления
07:10В Японии ввели ограничения на восхождение на Фудзи после гибели россиянки
07:08Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
07:07Рогозин поблагодарил специалистов Роскосмоса за профессионализм
07:05"Федор" отправится в один из следующих полетов на новом корабле "Федерация"
07:03Вышедшую из строя аппаратуру починят до следующего запуска к МКС
06:50Мэр Владивостока прибыл на место, где из-за ливней холм осыпался на дорогу
06:49Число отравившихся в ресторанах в Якутии выросло до 45 человек
06:47Программу полета робота "Федора" на МКС не планируют менять
06:38Рогозин рассказал о сломавшейся аппаратуре системы стыковки на МКС
06:36Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
Лента новостейМолния