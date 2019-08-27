"Легко отделается": лихача, насмерть сбившего двоих, отпустили домой

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отпустил из-под стражи 30-летнего Мурада Касымова — виновника резонансной аварии с жертвами. Полгода назад пьяный и лишенный прав, он сбил на внедорожнике пятерых пешеходов. Двое погибли, трое оказались в больнице. О том, почему "гонщик" вышел на свободу и отразится ли на нем ужесточение закона о ДТП, — в материале РИА Новости.

Пьяная езда

Вечером 23 февраля на Невском проспекте было довольно многолюдно. Около полуночи пешеходы заметили внедорожник BMW Х6, двигавшийся по проезжей части на огромной скорости. Проезжая мимо дома № 55, он врезался в автомобили Mercedes и Skoda, направлявшиеся в том же направлении, и отлетел от удара на тротуар.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как по тротуару вдоль проспекта идут семь человек. Двое успели отпрыгнуть в сторону. Остальных внедорожник сбил на полном ходу, проехал еще несколько десятков метров и остановился.

В аварии погибли 38-летняя жительница столицы Евгения Корнеенкова и 40-летний гражданин США Тодд Кроуэл. Москвичка занималась финансовой аналитикой и часто приезжала в Санкт-Петербург по делам. Американец же путешествовал по миру и тоже нередко бывал в Северной столице.

Еще трое — все из Москвы — были госпитализированы с серьезными травмами. Один из пострадавших провел на больничной койке несколько недель.

Водителя сразу отправили на медосвидетельствование, подтвердившее опьянение. В некоторых СМИ также высказывалось предположение, что виновник аварии находился под действием так называемого веселящего газа.

На фото: погибшая Евгения Корнеенкова

Все по закону

Тридцатилетнего жителя Санкт-Петербурга Мурада Касымова всего за пару месяцев до трагедии лишили водительских прав на полтора года, оштрафовав на 30 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более человек".

Касымова отправили за решетку. "Я раскаиваюсь, сожалею и готов понести наказание", — заявил обвиняемый при избрании меры пресечения.

Однако на днях по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга он вышел на свободу. Ему лишь запрещены до 22 октября "определенные действия". Например, он не имеет права покидать дом в ночное время суток, управлять всеми видами транспорта, посещать заведения общепита, в которых употребляют алкоголь, а также участвовать в массовых мероприятиях.

"В соответствии с законом продление содержания под стражей на срок свыше шести месяцев возможно лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, — объяснили в суде. — Действия, вменяемые Касымову, отнесены к категории преступлений средней тяжести".

Это возмутило многих петербуржцев. В одном из местных пабликов в соцсети уже более тысячи гневных комментариев в адрес судей и следователей. Люди опасаются, что водитель вовсе избежит наказания.

"Любое ДТП с пострадавшими и погибшими расследуется по одному алгоритму, — говорит РИА Новости координатор Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. — Сначала собирают все улики с места аварии, потом — экспертиза автомобиля, после чего ждут оценку тяжести вреда здоровью. Эта процедура, как правило, занимает от года до полутора лет. В том, что водителя отпустили, нет ничего удивительного. Ведь держать его в СИЗО больше полугода по закону нельзя".

Обратная сила

Напомним, что в конце июня в стране ужесточили наказания за дорожно-транспортные происшествия. Теперь, если в аварии кому-то причинен тяжкий вред, виновника могут отправить в колонию на срок от трех до семи лет (раньше — до четырех). В случае гибели одного человека — от пяти до 12 лет, а двух и более — от восьми до 15 (раньше — от двух до семи и от четырех до девяти соответственно).

Но Касымова это не коснется, поскольку судить его будут еще по прежней квалификации 264 статьи УК. Дело в том, что закон имеет обратную силу лишь в сторону смягчения, а не ужесточения вины.