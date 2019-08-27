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РИА Новости

"Вернуть Россию для решения проблем мира". Зачем Трамп вступился за Москву

08:00 27.08.2019
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© AP Photo / German Federal Government / Jesco DenzelКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
© AP Photo / German Federal Government / Jesco Denzel
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На саммите "Большой семерки" яблоком раздора внезапно оказалась Россия, исключенная пять лет назад из этого клуба элитных держав. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла обсуждать без Москвы глобальные проблемы. С ним не согласились, возник скандал. Зачем американский лидер настаивает на возвращении представителей Кремля за стол переговоров и чем это для него чревато, разбиралось РИА Новости.

"Есть люди, которые хотят возвращения России"

Дружить с Россией и поддерживать рабочие контакты с Владимиром Путиным во внутриполитическом истеблишменте США по-прежнему считается моветоном. Даже расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не выявившее сговора Дональда Трампа с Кремлем, не ослабило антироссийскую риторику. Видеть в любой неприятности "руку Москвы" уже привычно, даже если в самой Москве об этой неприятности ничего не слышали.
Тем не менее Трамп продолжает настаивать на необходимости диалога двух стран. За это его критикуют, но он твердит, что без Москвы невозможно решить насущные проблемы на Ближнем Востоке или в Азии. А конгресс принимает все новые антироссийские санкции. И "след Москвы" замечают там, где никто ничего подобного и не подозревал.
На саммите "Большой семерки" (G7) во французском Биаррице глава США сказал, что не видит смысла обсуждать ситуацию в Сирии, Иране и КНДР без представителей России. И повторил свой призыв вернуть Москву за стол переговоров, прозвучавший за неделю до саммита G7.
"Есть люди, которые хотят возвращения России. Думаю, это будет полезно для решения многих мировых вопросов. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем, хотим ли вновь пригласить Россию или нет", — сообщил он в Биаррице.
© AFP 2019 / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон перед фотографированием с лидерами и гостями G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон перед фотографированием с лидерами и гостями G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
© AFP 2019 / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон перед фотографированием с лидерами и гостями G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
А наутро, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций по "делу Скрипалей". Американским банкам ограничили операции с российским госдолгом.
В опубликованном на сайте Минфина США документе говорится, что санкции вводятся до тех пор, пока Москва не признает причастность к отравлению запрещенными химическими веществами бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Хотя о втором пакете "химических" санкций было известно еще в начале августа, никто не знал, когда они вступят в силу. Госдепартамент говорил о "19 августа или около того".
Случайно или нет, но вопрос решился сразу после того, как Трамп призвал вернуть Россию в "Большую семерку". Причем СМИ подчеркивали, что указ о расширении санкций подписан президентом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
22 августа, 08:00РИА Новости
"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"

"Трамп все разнесет"

Предложение американского лидера возобновить диалог с Москвой в формате "Большая семерка плюс один" или вернуться к полноценной "Большой восьмерке" (G8) западные СМИ преподнесли как главный скандал в Биаррице.
Так, британская газета The Guardian сообщила, что Россия оказалась чуть ли не центральной темой обсуждения и Трамп поссорился из-за Москвы с другими лидерами стран G7. Собеседники издания среди дипломатов рассказали, что президент США отверг все аргументы коллег.
"В какой-то момент на саммите стало жарко и напряженно. Большинство лидеров убеждали Трампа, что G7 — это семья, клуб, сообщество либеральных демократий. Россия не придерживается этих ценностей, поэтому президента Путина невозможно так просто вернуть в этот формат переговоров. Но президент США отказывался прислушаться к этим доводам", — проинформировал дипломатический источник издания.
"Какой смысл тогда вообще садиться за стол переговоров, где среди тем обсуждения значатся ситуация в Иране, Сирии, Северной Корее. Россия влиятельна в этих регионах, и странно говорить об этих странах без Москвы", — процитировал другой источник The Guardian выступление Трампа на саммите.
Газета The Washington Post в одной из передовиц указала: главной задачей организаторов саммита стала "минимизация шансов того, что Трамп все разнесет".
"Президент СЩА был возмущен тем, что обсуждение лесных пожаров в Бразилии и вопросов экологии для Франции важнее проблем национальной безопасности и участия в дискуссии России", — отмечали советники Трампа.
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7
Понимая, что главу Белого дома не переубедить, лидеры стран G7 согласись, что укреплять сотрудничество с Россией все же необходимо. Однако открыто поддержал Трампа только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Глава правительства Японии Синдзо Абэ, считающий улучшение отношений Токио и Москвы своей главной внешнеполитической задачей, сохранил нейтралитет.
Председатель Евросовета Дональд Туск пошел ва-банк и предложил вместо России принять в "Большую семерку" Украину.
"Ни при каких условиях мы не можем говорить о повторном приглашении России за этот стол. Причины, по которым приглашение было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. < …> Лучше позвать Киев в качестве гостя на следующий саммит G7", — заявил он.
Ангела Меркель отметила, что пока не выполнены Минские соглашения, говорить о возвращении России в "Группу семи" преждевременно. Борис Джонсон сказал, что Лондон ни при каких условиях не согласится на участие Москвы в G7.
Трамп не отступал и выразил желание пригласить Путина на встречу "Cемерки" в следующем году. Принимают этот саммит как раз американцы. В Москве готовы рассмотреть приглашение, если оно поступит. Однако как на это отреагирует антироссийски настроенный внутриполитический истеблишмент США, пока непонятно.
© REUTERS / Jeff J MitchellРабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Jeff J Mitchell
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция

В интересах США, а не России

Хотя главным возмутителем спокойствия на саммите стал Трамп, опрошенные РИА Новости эксперты напоминают о роли Эманнуэля Макрона в развитии дискуссии о России.
"Незадолго до саммита президент Франции первым заявил о желательности возвращения Москвы в G7. Через пару дней сказал, что поторопился, и пока ситуация на юго-востоке Украины не урегулируется, рано приглашать Россию. Но джина из бутылки выпустил все же он. Трамп скорее продолжил дискуссию. Через российскую тематику он вышел на другую проблему: зачем вообще G7, если от этого формата ничто не зависит", — сказал РИА Новости проживающий в США специалист по международным отношениям Рафаэль Саттаров.
Эксперт напомнил, что "Большая семерка" всегда позиционировала себя площадкой для решения глобальных проблем.
"Ситуация на Ближнем Востоке, в КНДР, торговая война с Китаем — вот приблизительный перечень. Общеизвестно, что Москва — наиболее влиятельная и пользующаяся доверием политическая сила в Сирии, Иране, Ливии, Палестине, Израиле. Без России усадить конфликтующие в регионе стороны за стол переговоров невозможно. Трамп, продвигающий сейчас свою "сделку века" по арабо-израильскому урегулированию, понимает: без Москвы ее не реализовать", — объясняет политолог.
В призыве Трампа вернуть Россию в G7 эксперт увидел свидетельство того, что в его администрации все же есть понимание значимости диалога с Москвой и по вопросам нераспространения ядерного оружия.
"Вашингтон и Москва выходят или приостанавливают действие ДРСМД и других соглашений, которые много лет обеспечивали стратегическую стабильность. Это провоцирует разговоры о новой гонке вооружений. Но скандал Трампа из-за России на G7 означает, что хотя бы договор СНВ-3 будет продлен", — полагает Саттаров.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон". 19 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон. 19 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон". 19 августа 2019
Программный директор Российского совета по международным делам и программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев считает, что западные СМИ подняли ложный шум вокруг заявлений Трампа на саммите G7.
"Не следует усматривать в высказываниях президента США о желательности вернуть Россию в формат G7 поддержку Москвы. Трамп — проводник американских интересов. И если формат "Семерки" предполагает выгодное для Америки обсуждение сирийской или иранской проблемы, то глава Белого дома пытается этим воспользоваться. Если есть выгода от участия в переговорах Кремля, Трамп прямо об этом говорит. Глупо обвинять его здесь во взбалмошности или эксцентричности. Он действует исходя из национальных интересов США, ни в коем случае не России", — подчеркнул в беседе с РИА Новости Тимофеев.
Он обращает внимание и на то, что о восстановлении "Большой восьмерки" речи не идет. И Макрон, и Трамп говорили о ситуативном привлечении Москвы к диалогу.
"На саммите в Биаррице лидеры обсуждали скорее формат G7 плюс один. То есть Москву могут пригласить для разговора о каких-то важных глобальных проблемах, но "Восьмерки" больше не будет. Москве и такой формат интересен, например для выражения всех претензий по Украине", — заключает эксперт.
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