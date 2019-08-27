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РИА Новости

Возвращение Макрона

08:00 27.08.2019
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© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
© AP Photo / Francois Mori
Максим Соколов
Максим Соколов
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С подзаголовком "Rentrée de Macron" ведущие французские новостные телеканалы освещали необычайно возросшую в августе (хотя время каникул, казалось бы, склоняет к некоторой расслабленности) активность президента Макрона.
Встреча с президентом России, с британским премьером, с индийским премьером, заседание Совета министров под председательством Макрона, встреча с прессой, торжественное празднование 75-летия освобождения Прованса, хождение по этому поводу в народ, воззвания ко всему миру в связи с пожарами в амазонской сельве, прием мировых державцев на съезде G7 в Биаррице — и это еще неполный список.
Для русской аудитории заголовок "Возвращение Макрона" к тому же ассоциируется с советской киноклассикой, а именно трилогией о Максиме режиссеров Козинцева и Трауберга (1934 — 1938 годов): "Юность Максима", "Возвращение Максима" и "Выборгская сторона". С заменой Максима на Макрона будущую последнюю часть можно для сохранения национального колорита назвать "Рив гош" — о студенческой революции, возглавляемой неутомимым Макроном.
Могло бы подойти и более позднее "Возвращение Будулая" (1985 год) — "Бандиты жестоко избили Будулая, и память не возвращалась к нему более полугода. Будулай решает найти преступников. Ему помогают друзья и милиция", — но все-таки слишком брутально.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Биаррице
Вчера, 14:54РИА Новости
Макрон заявил о прогрессе по ряду инициатив на саммите G7
Но хоть Макрон, хоть Максим, хоть Будулай, факт остается фактом: жестоко избитый в прошлом году президент (социальный протест, "желтые жилеты" плюс неприличное дело президентского любимца Беналлы) сумел поправиться. Социологи отмечают, что рейтинг Макрона, упавший в декабре 2018-го до 23 процентов (конечно, его предшественник Олланд закачивал инвеституру вообще с пятью процентами, но все-таки Олланд — это была уникальная бездарность), в августе поднялся до 34 процентов.
В связи с чем Макрон решился вновь взяться за всеобъемлющие реформы, но с учетом прошлых ошибок улучшив риторику. Отныне в его речах больше апелляции к органическим началам, к величию Франции, а сами речи исполнены афористичности, чем напоминают "Максимы и моральные размышления" герцога Ларошфуко. "Каждый желает сокращения государственных расходов, но никто не желает, чтобы сокращение касалось его лично", "Прежде, чем изменить положение дел, нужно изменить обычай ведения дел", "Необходимым условием свободы является твердый общественный порядок" etc. Можно возразить, что по сравнению с Рошефукольдом труба пониже и дым пожиже, — так ведь и не XVII век на дворе, а уже XXI-й.
Во всяком случае, французскую традицию образования, предписывающую выпускникам высшей школы говорить художественно, используя все богатства французского языка, Макрон усвоил вполне:
"Что француз нам ни сболтнет,
Выйдет деликатно,
Ну а русский как начнет,
Берегись, понятно.
По-французски сосьете,
А по-русски шайка,
У французов либерте,
А у нас нагайка.
У французов стиль нуво,
А нас мочало etc..."
То есть все то же реформирование, но сколь же благозвучно и завораживающе.
Сколь на этот раз окажутся успешны "Максимы и моральные размышления" президента Макрона, сказать трудно. Французы любят слушать приятные речи, но гораздо меньше любят сносить разные неприятные над собой манипуляции — см. историю с жилетами.
Однако несомненно, что Макрон сейчас переживает свой второй медовый месяц. Пик домашних неприятностей пока позади, а в делах внешних французская политика усилилась. Не столько даже потому, что Франция сильно приобрела в величии, сколько потому: в прочих державах внутренний разлад так усилился, что вяжет им руки.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Вчера, 08:00РИА Новости
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Про США уже не будем говорить, в Англии третий год, как Брекзит, в Германии Меркель как заявила: "Мы сможем!" и пустила беженцев, так и открыла ящик Пандоры. Может быть, все они недовольны чрезмерной прытью Макрона и в сердце своем отмечают: "Широко шагает, пора унять молодца", — но как уймешь, когда в собственном доме творится Бог знает что.
Так что фильм "Возвращение Макрона" нам еще некоторое время будут показывать.
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Эммануэль МакронФранцияАвторы
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