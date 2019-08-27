Зеленский не смог произнести слово "Россия"

То, чего так долго ждала воодушевленная возможными переменами Украина, свершится в ближайшую пятницу — именно тогда состоится первое заседание новой Верховной рады. "Слуга народа", партия президента Зеленского, имеет большинство в парламенте и готова реформаторски обустраивать родину, в том числе, как было неоднократно обещано, остановить войну.

На этом фоне интересно проанализировать последние выступления Владимира Александровича Зеленского, в которых он обращается к народу и соратникам с рядом программных посылов — надо сказать, весьма экзотических. Буквально в течение одной августовской недели президент сумел несколько раз нокаутировать слушателей, высказавшись по актуальной внешней и внутренней повестке, а также по основным вопросам переможной украинской истории.

Дни высокой ораторской культуры начались приблизительно с визита на Украину израильского премьера Нетаньяху. Владимир Зеленский был явно взволнован символическим значением этой встречи — ведь для Украины крайне важно дезавуировать некоторую обеспокоенность мирового сообщества очевидными признаками ксенофобии в Цеевропе. Нетаньяху нового побратима не подвел — сначала с олимпийским спокойствием послушал бандеровское приветствие "Слава Украине — героям слава", а затем, бестрепетно проехав по улицам Киева, носящим в том числе имена погромщиков и нацистских коллаборационистов, посетил Бабий Яр, где упомянул роль…нацистских коллаборационистов в массовых убийствах евреев. Владимир Александрович аллюзию стойко проигнорировал. Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим". Столь вопиющее незнание истории вызвало тихий ропот образованных слушателей, но активисты-декоммунизаторы в общем и целом остались довольны — в конце концов, украинская историография с легкостью преодолевает и не такие импровизации местных ученых и политиков.

Впрочем, речи главы государства во время визита израильского премьера стали, как выяснилось, лишь увертюрой.

В День украинского прапора, а затем и в День независимости красноречие Владимира Зеленского достигло апогея.

…Кратко о специфике отмечания этих праздников в нынешнем году. Почти сразу после инаугурации президент объявил, что отменяет проведение военного парада в Киеве, ведь запланированные на него триста миллионов гривен разумнее потратить на выплаты военным и семьям погибших. Инициатива Зеленского вызвала ярость у широких кругов активистов, и они объявили, что вопреки идее Зеленского проведут парад сами. В итоге по Киеву сначала прошло официальное "шествие достоинства" во главе с президентом, обратившимся к народу с праздничной речью, а затем по Крещатику отчеканили шаг "ветераны АТО", активисты и волонтеры, подбадриваемые регулярными выкриками известных бандеровских речовок.

Так что же сказал Зеленский в своих праздничных обращениях к широкой публике? Речь шла преимущественно о войне и героях, защищающих независимость Украины. О том, что сердца украинцев покрашены в жовто-блакытный цвет. О том, что главным украинским хитом является гимн. Владимир Александрович поделился со слушателями довольно затейливой аллегорией о том, что сосед, мол, обманом отобрал ваших детей и теперь внушает им, что с новыми родителями жить намного лучше. Напрашивавшееся продолжение сказки — "и тогда мы отключили сыну свет и воду, а дочку заблокировали и стали обстреливать, чтобы убить", — никто, конечно, вслух не произнес, но выражение определенного изумления явно читалось на лицах.

Не обошел президент вниманием героические заслуги молодой, но древней нации — в том числе крещение Руси, мифическую конституцию Пылыпа Орлика, победу запорожских казаков при Дюнкерке, борьбу бандеровцев, достижения украинского космического гения Сергея Королева, генетический код свободы… Интересно, что великий подвиг украинских солдат и офицеров в Великой Отечественной не был помянут даже словом.

Казалось бы — что не так? Чем недовольны активисты-ветераны-волонтеры? А вот чем. То и дело упирая на тему злого врага, Зеленский ни разу не упомянул Россию, в то время как его предшественник в любом своем выступлении успевал пугнуть сограждан вторжением войск Орды и кознями руки Кремля от 15 до 20 раз. Этого упущения оказалось достаточно, чтобы Зеленского обличили в сдаче государственных интересов и готовящейся капитуляции.

Президенту не помогли ни поэтические комплименты в адрес защитников Украины, ни заверения в полной их поддержке, ни гимн, ни бесконечное "Слава Украине!". Зеленский пообещал комитеты по делам ветеранов и волонтеров, безграничное уважение к тем и другим, но и это не смягчило ревизоров. Ему не зачлось даже срочное предоставление украинского гражданства нескольким десяткам преимущественно кавказских легионеров, воевавших в Донбассе в составе добробатов.

Поэтому, видимо, появление Зеленского на шествии достоинства было встречено выкриками "Ганьба!" (позор), а затем негодование разлилось по соцсетям.

С другой стороны, есть довольно много украинцев, которым понравились слова президента. Они оптимистично считают сдвиги в риторике Зеленского обнадеживающим сигналом грядущего миротворчества, что особенно важно ввиду предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и участниками так называемого нормандского формата.

И все же насколько реалистичен такой оптимизм? Возможен ли вообще диалог власти с собственным активным гражданским обществом о мире с учетом умонастроений этого самого общества, одержимого идеями мести согражданам — вплоть до полного их уничтожения? Достаточно было послушать участников альтернативного "марша защитников родины", чтобы померк даже самый большой энтузиазм.