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РИА Новости
Туризм

Названы страны, в которые россияне чаще всего отправляются в авторские туры

06:15 27.08.2019
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© РИА Новости / Татьяна СтрельчукУтренняя йога
Утренняя йога
© РИА Новости / Татьяна Стрельчук
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Для авторских многодневных туров россияне чаще всего выбирают Исландию, Россию и Черногорию, сообщает YouTravel.me.
Проанализировав результаты бронирования, специалисты сервиса выяснили, что в список стран, востребованных для таких туров, входят также Южная Америка (Боливия, Чили, Перу), Африка (Кения), Северная Америка, Азия (Индонезия, Шри-Ланка).
Эксперты отметили, что большинство пользователей отдают предпочтение относительно спокойным видам авторских путешествий - экскурсионным, автобусным и путешествиям, включающим занятия йогой, фитнесом или медитацией. Средняя продолжительность поездки - десять дней.
Наиболее популярные поездки по России - это экспедиции в горы (Кавказский хребет, Алтай), а также йога-туры на юг страны.
Чаще других в авторские путешествия отправляются люди в возраст от 25 до 34 лет (их около 38%), популярны они и у тех, кому от 35 до 44 лет (21%). При этом такие программы предпочитают в основном женщины (их в группах примерно три четверти).
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