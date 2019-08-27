27 августа российские кинематографисты отмечают профессиональный праздник – День российского кино. В этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в Советской России. С этого времени все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Однако само российское кино существовало и было любимо зрителями задолго до декрета

В 1908 году режиссер и предприниматель Александр Дранков поставил первый русский игровой немой короткометражный фильм "Понизовая вольница" ("Степан Разин"). В 1910-х годах Владимир Гардин ("Дворянское гнездо"), Яков Протазанов ("Пиковая дама", "Отец Сергий"), Евгений Бауэр ("Сумерки женской души", "Преступная страсть") и другие мастера режиссуры создали конкурентоспособный жанровый кинематограф, где нашлось место и экранизациям русской классики, и мелодрамам с детективами, и военно-приключенческим боевикам.

В 1911 году фирма Ханжонкова "по высочайшему соизволению" сняла невероятно сложную по тем временам картину "Оборона Севастополя" с натурными батальными сценами. Ко второй половине 1910-х годов в России зажглись звезды экрана – Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир Максимов.

Октябрьская революция 1917 года послужила многим известным российским кинематографистам трамплином на Запад. На смену серебряному веку российского кино пришел советский киноавангард 1920-х. Идеологическая цензура в те времена еще мало интересовалась формой художественного текста, что позволило режиссеру Сергею Эйзенштейну экспериментировать с "монтажом аттракционов" в его знаменитых фильмах "Броненосец Потемкин" (1925) и "Октябрь" (1927). "Броненосец Потемкин" стал самым первым почти цветным отечественным кинофильмом с раскрашенным на черно-белой пленке вручную красным флагом. Звук в отечественный кинематограф пришел лишь в 1931 году с фильмом "Путевка в жизнь" Николая Экка.

Фаворитами российского кинематографа 1930-х годов стали режиссеры, сумевшие не только освоить новые выразительные возможности звука, но и создать идеологическую мифологию "Великой Революции" – братья Васильевы ("Чапаев"), Михаил Ромм ("Ленин в Октябре", "Ленин в 1918 году") и Фридрих Эрмлер ("Великий гражданин").

Недавний ученик и ассистент Сергея Эйзенштейна – Григорий Александров ("Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга") стал официальным королем комедии 1930-х, а его жена Любовь Орлова – главной звездой экрана.

Великая Отечественная война (1941-1945) резко изменила тематический и жанровый спектр российского кино. После пилотных короткометражек "Боевых сборников" появились полнометражные фильмы о войне – "Радуга", "Нашествие", "Она защищает Родину", "Зоя" и другие. В конце 1940-х годов снимались эпопеи о революции и войне ("Незабываемый девятнадцатый", "Сталинградская битва"), историко-биографические повести об ученых ("Жуковский", "Пржевальский"), полководцах ("Адмирал Нахимов", "Адмирал Ушаков") и деятелях искусства ("Композитор Глинка", "Белинский"). Резко сузившийся развлекательный киноспектр был представлен комедиями Григория Александрова ("Весна") и Ивана Пырьева ("Кубанские казаки").

"Оттепельная" либерализация кремлевского курса второй половины 1950-х (после смерти Сталина) вызвала резкое увеличение фильмопроизводства и приток режиссерско-актерских дебютов. Заметной фигурой стал Григорий Чухрай ("Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо"). Шедевр режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского "Летят журавли" завоевал "Золотую Пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.

В середине 1960-х была фактически объявлена война российскому авторскому кино, не укладывавшемуся в рамки соцреализма. Самой знаменитой жертвой этих цензурных холодов стал фильм Андрея Тарковского "Андрей Рублев".

Вместе с тем "оттепель" позволила выйти на экраны не только артхаусным фильмам Андрея Тарковского ("Иваново детство"), Глеба Панфилова ("В огне брода нет") и Ларисы Шепитько ("Крылья"), но и подарила зрителям удовольствие настоящего развлечения в комедиях Леонида Гайдая ("Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука"), Эльдара Рязанова ("Берегись автомобиля!") и Георгия Данелии ("Я шагаю по Москве").

В 1970-1980-е годы выдающиеся фильмы наказывались минимальным тиражом и прокатом ("Зеркало" и "Сталкер" Андрея Тарковского, "Парад планет" Вадима Абдрашитова, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа). Но в то же время были сняты такие шедевры, как "Печки-лавочки" и "Калина красная" Василия Шукшина, "Начало" и "Прошу слова" Глеба Панфилова, "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров" и "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, "Слово для защиты" и "Охота на лис" Вадима Абдрашитова, "Чужие письма" и "Объяснение в любви" Ильи Авербаха, "Полеты во сне и наяву" и "Поцелуй" Романа Балаяна, "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и многие другие.

Посещаемость кинозалов в России была одной из самых высоких в мире. Десятки миллионов зрителей смотрели комедии Леонида Гайдая ("12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию"), Георгия Данелии ("Афоня", "Мимино"), Эльдара Рязанова ("Ирония судьбы", "Служебный роман", "Вокзал для двоих"), зрелищные ленты Владимира Мотыля ("Белое солнце пустыни") и Александра Митты ("Экипаж"). Абсолютными рекордсменами проката тех лет стали мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", завоевавшая "Оскар", и боевик "Пираты ХХ века" Бориса Дурова.

"Перестройка" середины 1980-х годов на первых порах стимулировала творческую энергию кинематографистов. Были выпущены на экраны ранее запрещенные фильмы. Переломным в истории отечественного киноискусства стал фильм "Покаяние" Тенгиза Абуладзе ( 1987 ). В жанровой палитре особое место заняли антиутопии и кинопритчи (фильмы Александра Сокурова, Вадима Абдрашитова, Карена Шахназарова, Константина Лопушанского, Ролана Быкова, Александра Кайдановского и др.).

После системного кризиса в постсоветские годы в 2000-х годах на экране появилось большое количество произведений высокого качества , авторами которых становились как признанные мастера российского кино, так и новые талантливые кинематографисты. Началось производство сериалов, которые пользуются большой популярностью, поскольку такой формат позволяет полнее раскрыть сюжет и персонажей.

Советские и российские кинематографисты получили широкое международное признание. Лауреатами престижной премии "Оскар" стали шесть советских/российских кинолент: в 1943 году – документальный фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина "Разгром немецких войск под Москвой"; в 1969 году – "Война и мир" Сергея Бондарчука; в 1976 году – "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии); в 1981 году – "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова; в 1995 году – "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова; в 2000 году – анимационный фильм Александра Петрова "Старик и море"

История праздника День российского кино началась в 1980-х годах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" день 27 августа получил официальный статус и стал называться Днем советского кино.

В редакции Указа Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года "О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях" праздник был переименован в День кино. Потом этот день решили перенести на 28 декабря (в этот день во всем мире отмечается Международный день кино).

Некоторое время День кино в России не отмечался. В 2001 году в службе кинематографии министерства культуры День российского кино решили возобновить.

К празднику российских кинематографистов в столице приурочен кинофестиваль "Будем жить!"

Основная цель кинофорума – знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными картинами и их создателями; расширение зрительской аудитории посредством организации показов под открытым небом, в библиотеках и музеях, а также продвижение работ молодых кинематографистов