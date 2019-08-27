Мушка у виска, зачем ты так со мной резка? Как кокетничали столетия назад

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"У каждого модника XVII-XVIII века была мушечница — небольшая изящно оформленная коробочка с зеркальцем на внутренней стороне крышки, — говорит Наталья Виноградова. — В ней хранили мушки — круглые либо фигурные (в виде сердца, полумесяца) кусочки черного шелка. Мушки наклеивали на лицо, чтобы усилить ощущение "сделанности", возникавшее от плотного макияжа, — в ту эпоху ценилась искусственность, а не естественность образа".

Кроме того, при помощи мушек можно было говорить. Черная точка над верхней губой означала кокетство, над правой бровью — насмешку, над правым глазом — радость от свидания, на лбу у самого виска — беспристрастие и холодность, на конце брови — верность. Такие послания были важной частью аристократической культуры, поэтому с мушечницами не расставались: постоянно носили их в кармане, чтобы в зависимости от обстоятельств и настроения менять знаки на лице.