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РИА Новости
Культура

Мушка у виска, зачем ты так со мной резка? Как кокетничали столетия назад

08:00 27.08.2019
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Приклеить мушку над верхней губой или над бровью? А может, вставить в петлицу махровую розу и в розовом напудренном парике лорнировать барышень? До появления онлайн-знакомств и возможности на вечеринке занять руки мобильным телефоном в высшем обществе знали толк во флирте и эпатаже. О почти забытых вещах, важных для светского этикета в XVII–XIX веках, табакерках с секретом и особом праве императора на балах РИА Новости рассказала старший научный сотрудник отдела металла Государственного исторического музея Наталья Виноградова.
© Предоставлено Государственным историческим музеем

"У каждого модника XVII-XVIII века была мушечница — небольшая изящно оформленная коробочка с зеркальцем на внутренней стороне крышки, — говорит Наталья Виноградова. — В ней хранили мушки — круглые либо фигурные (в виде сердца, полумесяца) кусочки черного шелка. Мушки наклеивали на лицо, чтобы усилить ощущение "сделанности", возникавшее от плотного макияжа, — в ту эпоху ценилась искусственность, а не естественность образа".

Кроме того, при помощи мушек можно было говорить. Черная точка над верхней губой означала кокетство, над правой бровью — насмешку, над правым глазом — радость от свидания, на лбу у самого виска — беспристрастие и холодность, на конце брови — верность. Такие послания были важной частью аристократической культуры, поэтому с мушечницами не расставались: постоянно носили их в кармане, чтобы в зависимости от обстоятельств и настроения менять знаки на лице.

Мушечницы Россия XVIII – начало XIX в.
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"У каждого модника XVII-XVIII века была мушечница — небольшая изящно оформленная коробочка с зеркальцем на внутренней стороне крышки, — говорит Наталья Виноградова. — В ней хранили мушки — круглые либо фигурные (в виде сердца, полумесяца) кусочки черного шелка. Мушки наклеивали на лицо, чтобы усилить ощущение "сделанности", возникавшее от плотного макияжа, — в ту эпоху ценилась искусственность, а не естественность образа".

Кроме того, при помощи мушек можно было говорить. Черная точка над верхней губой означала кокетство, над правой бровью — насмешку, над правым глазом — радость от свидания, на лбу у самого виска — беспристрастие и холодность, на конце брови — верность. Такие послания были важной частью аристократической культуры, поэтому с мушечницами не расставались: постоянно носили их в кармане, чтобы в зависимости от обстоятельств и настроения менять знаки на лице.

© Предоставлено Государственным историческим музеем
© Предоставлено Государственным историческим музеем

В историю ушел еще один способ отправить тайное послание — язык цветов. Бутоньерки в петлицах стали модным аксессуаром на волне любви к природе в эпоху романтизма и были важным атрибутом светской жизни.

"При подборе цветка учитывались как личные вкусы и предпочтения, так и тенденции, — объясняет Наталья. — Например, в журнале "Денди" за сентябрь 1910 года даны рекомендации по выбору бутоньерки для фрачного костюма: "Цветок для петлицы исключительно белый… Царят орхидеи и белая камелия".

Вот небольшой разговорник для беглого перевода с "бутоньерочного" на русский (речь о кавалерах): шпажник — равнодушие, нарцисс — тщеславие, плющ — привязанность, песий язык — дружба, испанский дрок — домашнее спокойствие, махровая роза — напыщенность, тис — глубокая печаль, полынь — горечь ускользающего счастья.

Портрет великой княжны Марии Николаевны (1825-1846) В.И. Гау. 1844 г.
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В историю ушел еще один способ отправить тайное послание — язык цветов. Бутоньерки в петлицах стали модным аксессуаром на волне любви к природе в эпоху романтизма и были важным атрибутом светской жизни.

"При подборе цветка учитывались как личные вкусы и предпочтения, так и тенденции, — объясняет Наталья. — Например, в журнале "Денди" за сентябрь 1910 года даны рекомендации по выбору бутоньерки для фрачного костюма: "Цветок для петлицы исключительно белый… Царят орхидеи и белая камелия".

Вот небольшой разговорник для беглого перевода с "бутоньерочного" на русский (речь о кавалерах): шпажник — равнодушие, нарцисс — тщеславие, плющ — привязанность, песий язык — дружба, испанский дрок — домашнее спокойствие, махровая роза — напыщенность, тис — глубокая печаль, полынь — горечь ускользающего счастья.

© Предоставлено Государственным историческим музеем
© Предоставлено Государственным историческим музеем

До короля Людовика XIV парики носили, только чтобы скрыть изъяны внешности, но после — ни один приличный мужчина не выходил из дома с непокрытой головой.

Благодаря "королевскому" происхождению, дороговизне и сложности изготовления, а также особой походке, которая необходима при ношении парика, этот аксессуар стал символом власти. И оказался практичным: уход за ним был проще, чем за собственными волосами. К тому же парик прекрасно защищал от холода, что особенно актуально в российском климате.

Портрет графа И.А. Остермана Франкарт Россия, 1738 г.
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До короля Людовика XIV парики носили, только чтобы скрыть изъяны внешности, но после — ни один приличный мужчина не выходил из дома с непокрытой головой.

Благодаря "королевскому" происхождению, дороговизне и сложности изготовления, а также особой походке, которая необходима при ношении парика, этот аксессуар стал символом власти. И оказался практичным: уход за ним был проще, чем за собственными волосами. К тому же парик прекрасно защищал от холода, что особенно актуально в российском климате.

© Предоставлено Государственным историческим музеем
© Предоставлено Государственным историческим музеем

Искусственные волосы пудрили — чтобы изменить оттенок на серый, розовый, коричневый, а также для очищения. Лучшие порошки готовили из крахмала, сваренного на основе пшеницы, и ароматизировали.

"Распыление пудры требовало специальных приготовлений, — уточняет эксперт. — Чтобы она не попадала в глаза и на лицо, парикмахер выдавал клиенту специальную картонную маску — "корне" (фр. cornet — кулек. — Прим. ред.), напоминавшую большой бумажный кулек с двумя стеклышками напротив глаз и маленьким отверстием для воздуха. А для защиты одежды надевали пеньюар — "пудер-мантель" (фр. poudre — пудра; нем. mantel — накидка. — Прим. ред)".

Настольный несессер с туалетными принадлежностями (баночками, в том числе баночка с пудрой, флаконами, подносом, воронкой и т.д.) Франция, конец XVIII в.
4 из 9

Искусственные волосы пудрили — чтобы изменить оттенок на серый, розовый, коричневый, а также для очищения. Лучшие порошки готовили из крахмала, сваренного на основе пшеницы, и ароматизировали.

"Распыление пудры требовало специальных приготовлений, — уточняет эксперт. — Чтобы она не попадала в глаза и на лицо, парикмахер выдавал клиенту специальную картонную маску — "корне" (фр. cornet — кулек. — Прим. ред.), напоминавшую большой бумажный кулек с двумя стеклышками напротив глаз и маленьким отверстием для воздуха. А для защиты одежды надевали пеньюар — "пудер-мантель" (фр. poudre — пудра; нем. mantel — накидка. — Прим. ред)".

© Предоставлено Государственным историческим музеем
© Предоставлено Государственным историческим музеем

В XVIII веке, до изобретения наручных часов, механизмы носили на шатлене — специальном приспособлении в виде нескольких соединенных друг с другом цепочек, крючком крепившихся к поясу. Помимо часов, на шатлен обычно вешали ключ для их завода, небольшой несессер (футляр с пилочкой, ножницами, игольницей, шипчиками и прочими мелочами), печатки и "прелестные безделицы" — брелоки.

Шатлен с несессером и двумя ароматниками Европа, 1760-е гг.
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В XVIII веке, до изобретения наручных часов, механизмы носили на шатлене — специальном приспособлении в виде нескольких соединенных друг с другом цепочек, крючком крепившихся к поясу. Помимо часов, на шатлен обычно вешали ключ для их завода, небольшой несессер (футляр с пилочкой, ножницами, игольницей, шипчиками и прочими мелочами), печатки и "прелестные безделицы" — брелоки.

© Предоставлено Государственным историческим музеем
© Предоставлено Государственным историческим музеем

Быт галантного человека XVIII века был наполнен массой безделушек — "багателей" (фр. bagatelle — маленькая изящная вещь). К таким мелочам относились табакерки: "зимние" изготавливали из плохо проводящих тепло материалов — панциря черепахи, перламутра или рога, а "летние" — из камня, металла.

Табакерка в виде туфельки Англия, середина XVIII в.
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Быт галантного человека XVIII века был наполнен массой безделушек — "багателей" (фр. bagatelle — маленькая изящная вещь). К таким мелочам относились табакерки: "зимние" изготавливали из плохо проводящих тепло материалов — панциря черепахи, перламутра или рога, а "летние" — из камня, металла.

© Предоставлено Государственным историческим музеем
© Предоставлено Государственным историческим музеем

Табакерки могли быть карманными и настольными, фантазийными — в виде предметов или животных или с "обманкой": потайной крышечкой с изображенными на ней эротическими сценами.

"Эти вещицы, вероятно, служили и для "любовной почты" — незаметной передачи записочек, — полагает эксперт. — В сатире "Смешная переписка моды..." приведен один из способов обмена письмами: "Когда волокита и его возлюбленная сойдутся вместе, то потчуют друг друга табаком и друг у друга его понюхивают. Во время этого волокита, спрятав искусным образом между пальцами заранее заготовленную записку, кладет ее проворно в табак своей красавицы..." Такие бумажки хранили в вышитых конвертах".

Табакерка с обманкой - потайной крышечкой Германия, середина XVIII в.
7 из 9

Табакерки могли быть карманными и настольными, фантазийными — в виде предметов или животных или с "обманкой": потайной крышечкой с изображенными на ней эротическими сценами.

"Эти вещицы, вероятно, служили и для "любовной почты" — незаметной передачи записочек, — полагает эксперт. — В сатире "Смешная переписка моды..." приведен один из способов обмена письмами: "Когда волокита и его возлюбленная сойдутся вместе, то потчуют друг друга табаком и друг у друга его понюхивают. Во время этого волокита, спрятав искусным образом между пальцами заранее заготовленную записку, кладет ее проворно в табак своей красавицы..." Такие бумажки хранили в вышитых конвертах".

© Предоставлено Государственным историческим музеем
© Предоставлено Государственным историческим музеем

Для более публичных записей использовали карне — маленькие записные книжки с прикрепленным карандашиком. На балах дамы вносили туда очередность танцев, чтобы не перепутать кавалеров. Обещание двум партнерам на один танец считалось дурным тоном — оказавшись по неосмотрительности в такой ситуации, дама оставалась без кавалера. Нарушать очередность, кстати, допускалось только в одном случае: если на танец приглашал сам император.

Карне, Западная Европа, Конец XVIII – начало XIX в.
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Для более публичных записей использовали карне — маленькие записные книжки с прикрепленным карандашиком. На балах дамы вносили туда очередность танцев, чтобы не перепутать кавалеров. Обещание двум партнерам на один танец считалось дурным тоном — оказавшись по неосмотрительности в такой ситуации, дама оставалась без кавалера. Нарушать очередность, кстати, допускалось только в одном случае: если на танец приглашал сам император.

© Предоставлено Государственным историческим музеем
© Предоставлено Государственным историческим музеем

Были и менее практичные предметы, например вошедшие в моду в конце XVIII века лорнеты — складные очки в оправе с ручкой. Думаете, они предназначались для коррекции зрения? Отнюдь. Часто лишенные стекол, но украшенные слоновой костью и драгоценными камнями, они служили для светского эпатажа.

"Взгляд, акцентированный оптическим прибором, как будто приобретал особое смысловое и ценностное наполнение, он уничтожал, одаривал милостью, приглашал к флирту", — поясняет Наталья Виноградова.

Но с таким эпатажем следовало быть аккуратным: за слишком пристальный взгляд можно было получить вызов на дуэль.

Складной лорнет, украшенный гранеными шариками из стали Англия, конец XVIII в.
9 из 9

Были и менее практичные предметы, например вошедшие в моду в конце XVIII века лорнеты — складные очки в оправе с ручкой. Думаете, они предназначались для коррекции зрения? Отнюдь. Часто лишенные стекол, но украшенные слоновой костью и драгоценными камнями, они служили для светского эпатажа.

"Взгляд, акцентированный оптическим прибором, как будто приобретал особое смысловое и ценностное наполнение, он уничтожал, одаривал милостью, приглашал к флирту", — поясняет Наталья Виноградова.

Но с таким эпатажем следовало быть аккуратным: за слишком пристальный взгляд можно было получить вызов на дуэль.

© Предоставлено Государственным историческим музеем
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КультураВыставкиЕвропаРоссия
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