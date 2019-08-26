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РИА Новости

Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"

23:53 26.08.2019 (обновлено: 23:54 26.08.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
© AP Photo / Rahmat Gul
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре. Архивное фото
ДОХА, 26 авг - РИА Новости. США и афганское движение "Талибан", которые проводят восьмой раунд переговоров в Катаре, едины в том, что будущее Афганистана должно решаться в ходе межафганского диалога, написал в Twitter спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, который возглавляет американскую делегацию на переговорах.
Он опроверг сообщения СМИ о том, что США якобы собираются прекратить поддержку афганской армии в рамках соглашения с "Талибан" и что они обсуждали создание переходного правительства с участием представителей "Талибан".
"Позвольте мне прояснить: мы будем защищать афганские силы и сейчас, и после соглашения с талибами. Все стороны согласны, что будущее Афганистана будет определяться во время межафганских переговоров", - сказал Халилзад.
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"Решения, связанные с управлением, остаются за афганцами, чтобы принять их во время межафганских переговоров", - добавил спецпосланник.
Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны.
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Залмай ХалилзадАфганистанТалибанСШАВ мире
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