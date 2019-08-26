Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"

Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре. Архивное фото

Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре

© AP Photo / Rahmat Gul Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре

ДОХА, 26 авг - РИА Новости. США и афганское движение "Талибан", которые проводят восьмой раунд переговоров в Катаре, едины в том, что будущее Афганистана должно решаться в ходе межафганского диалога, написал в США и афганское движение "Талибан", которые проводят восьмой раунд переговоров в Катаре, едины в том, что будущее Афганистана должно решаться в ходе межафганского диалога, написал в Twitter спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, который возглавляет американскую делегацию на переговорах.

Он опроверг сообщения СМИ о том, что США якобы собираются прекратить поддержку афганской армии в рамках соглашения с "Талибан" и что они обсуждали создание переходного правительства с участием представителей "Талибан".

"Позвольте мне прояснить: мы будем защищать афганские силы и сейчас, и после соглашения с талибами. Все стороны согласны, что будущее Афганистана будет определяться во время межафганских переговоров", - сказал Халилзад.

"Решения, связанные с управлением, остаются за афганцами, чтобы принять их во время межафганских переговоров", - добавил спецпосланник.