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РИА Новости

Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

23:49 26.08.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса. Об этом сообщает Fox News.
Владелица клининговой компании и бабушка троих детей Мэнди Паркин из Южного Йоркшира обратилась в больницу с подозрением на аппендицит, однако врачи диагностировали у нее камни в почках. Спустя часы у женщины развился сепсис, а органы начали отказывать, поэтому ее ввели в искусственную кому. Она очнулась только через несколько недель. Конечности пациентки почернели из-за большого количества тромбов, вызванных заражением. Хирургам пришлось ампутировать руки, а затем и ноги женщины, чтобы прекратить распространение заражения. Кроме того, из-за сильнодействующих препаратов Паркин почти лишилась слуха.
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Женщина признается, что для нее тяжелые проблемы со здоровьем стали важным жизненным испытанием, но она не падает духом.
"Я стараюсь получать удовольствие от мелочей, например, от хорошего сеанса физиотерапии", – говорит Паркин.
Она уверена, что через несколько месяцев с помощью слухового аппарата и протезов сможет вернуться к привычной активной жизни.
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