Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

Владелица клининговой компании и бабушка троих детей Мэнди Паркин из Южного Йоркшира обратилась в больницу с подозрением на аппендицит, однако врачи диагностировали у нее камни в почках. Спустя часы у женщины развился сепсис, а органы начали отказывать, поэтому ее ввели в искусственную кому. Она очнулась только через несколько недель. Конечности пациентки почернели из-за большого количества тромбов, вызванных заражением. Хирургам пришлось ампутировать руки, а затем и ноги женщины, чтобы прекратить распространение заражения. Кроме того, из-за сильнодействующих препаратов Паркин почти лишилась слуха.