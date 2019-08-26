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РИА Новости

Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль

23:46 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ООН, 26 авг – РИА Новости. Постпредство Ливана при ООН обратилось к Совбезу и генсеку Организации Антониу Гутеррешу с просьбой оказать эффективное давление на Израиль в свете недавнего нарушения воздушного пространства Ливана.
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.
"Ливан строжайшим образом осуждает это вопиющее нарушение Израилем суверенитета Ливана и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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В документе сказано, что Ливан несколько раз обращался к Совету Безопасности, предупреждая об угрозе, которую создавали израильские военные самолеты, безрассудно вторгавшиеся в воздушное пространство Ливана и не стеснявшиеся нарушать суверенитет страны.
"Ливан вновь просит Совет Безопасности и через Совет Безопасности - все международное сообщество, оказать необходимое эффективное давление на Израиль, чтобы прекратить нарушения", - отмечается в письме.
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В нем также содержится призыв обязать Израиль полностью выполнить положения резолюции 1701. "Продолжающееся нарушение Израилем международных законов и резолюций представляет собой явную постоянную угрозу региональной и международной безопасности и миру", - говорится в письме.
Резолюция 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии" - признанной ООН границы двух стран.
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