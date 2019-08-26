Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T23:42Z
https://ria.ru/20190826/1557933288.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

У берегов Камчатки произошло землетрясение

23:42 26.08.2019
139
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений Обнинск.
"Сейсмическое событие зарегистрировано в ночь с понедельника на вторник в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 33 километров в 111 километрах юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3", - говорится в сообщении.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32РИА Новости
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
В спасательном ведомстве отмечают, что в населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона от жителей не поступали.
000000
Обсудить 0
КамчаткаПроисшествия
Рекомендуем
Одна из центральных улиц Латакии, Сирия
В Латакии прогремел взрыв
РИА
Новости
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
Граница Израиля с Ливаном
Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
Лента
новостей
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
Восстановление поврежденных осадками автомобильных дорог в Дагестане
Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Биаррице
Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Врачи во время операции
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий
Стаффордширский бультерьер
У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
В аэропорту в Праге
В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху призвал к "немедленным действиям" по вопросу Ирана
Кинопроектор
На международном кинофестивале в Оренбуржье покажут 65 фильмов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
21:40Ставропольские власти прокомментировали смерть женщины во время родов
Лента новостейМолния