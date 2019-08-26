У берегов Камчатки произошло землетрясение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений Обнинск.

"Сейсмическое событие зарегистрировано в ночь с понедельника на вторник в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 33 километров в 111 километрах юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3", - говорится в сообщении.