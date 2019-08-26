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РИА Новости

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

23:41 26.08.2019
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© AFP 2019 / THOMAS KIENZLEБывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех
© AFP 2019 / THOMAS KIENZLE
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
По данным издания, Пиех потерял сознание в ресторане в баварском городе Розенхайм в воскресенье вечером, скорая помощь доставила его в больницу, где Пиех скончался. Причина его смерти пока не установлена.
На протяжении многих лет Пиех – австриец по происхождению – являлся главой совета директором немецкого автомобильного концерна Volkswagen и одним из основных акционеров Porsche-Holding.
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