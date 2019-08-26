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РИА Новости

У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам

23:35 26.08.2019
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© Fotolia / liza_mСтаффордширский бультерьер
Стаффордширский бультерьер
© Fotolia / liza_m
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Великобритании две женщины рассказали о своих собаках, которые по запаху помогли им диагностировать рак. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Жительница Лондона Эмма Смит взяла для своих сыновей щенка стаффордширского бультерьера. Ее назвали Чарли.
Прожив с семьей несколько месяцев, собака начала странно себя вести, подпрыгивать и нюхать правую грудь Смит.
Поначалу женщина думала, что ее майка пахнет едой, но Чарли продолжала обнюхивать хозяйку и лаять в течение следующих нескольких месяцев. Женщина стала подозревать, что питомец пытается ей что-то сообщить. Смит ощупала правую грудь и обнаружила в ней уплотнение. Благодаря собаке она обратилась к медикам, которые диагностировали у нее рак молочной железы.
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Лечение прошло успешно и врачи отметили, что если бы Смит не пришла вовремя, все могло быть хуже.
Доктор Клэр Гест рассказала газете о своей собаке Дейзи породы лабрадор, которая помогла своим нюхом определить более 550 случаев рака во время работы благотворительной программы собак-медиков.
Гест решила создать благотворительный проект после того, как Дейзи нашла у нее онкологию. В то время женщина работала психологом, специализирующимся на изучении взаимодействия людей и собак. Однажды Гест заметила, что Дейзи себя странно ведет и постоянно кладет лапу ей на грудь. Позже женщина прошла осмотр в больнице, где выяснилось, что у нее рак груди на ранней стадии.
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