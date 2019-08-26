У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Великобритании две женщины рассказали о своих собаках, которые по запаху помогли им диагностировать рак. Об этом сообщает газета . В Великобритании две женщины рассказали о своих собаках, которые по запаху помогли им диагностировать рак. Об этом сообщает газета Daily Mirror

Жительница Лондона Эмма Смит взяла для своих сыновей щенка стаффордширского бультерьера. Ее назвали Чарли.

Прожив с семьей несколько месяцев, собака начала странно себя вести, подпрыгивать и нюхать правую грудь Смит.

Поначалу женщина думала, что ее майка пахнет едой, но Чарли продолжала обнюхивать хозяйку и лаять в течение следующих нескольких месяцев. Женщина стала подозревать, что питомец пытается ей что-то сообщить. Смит ощупала правую грудь и обнаружила в ней уплотнение. Благодаря собаке она обратилась к медикам, которые диагностировали у нее рак молочной железы.

Лечение прошло успешно и врачи отметили, что если бы Смит не пришла вовремя, все могло быть хуже.

Доктор Клэр Гест рассказала газете о своей собаке Дейзи породы лабрадор, которая помогла своим нюхом определить более 550 случаев рака во время работы благотворительной программы собак-медиков.